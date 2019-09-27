15:41 (мск), источник: Коммерсантъ
«Террористы раз за разом совершенствуют свои технологии»
Российские ПВО с начала года предотвратили десятки атак на Хмеймим.
С 1 января в районе российской авиабазы Хмеймим (Сирия) было уничтожено около 100 беспилотников и реактивных снарядов. Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ
«С 1 января 2019 года 58 беспилотных летательных аппаратов попытались прорваться через систему противовоздушной обороны авиабазы Хмеймим. Все они были уничтожены или посажены радиоэлектронными средствами борьбы», — сообщил он. По словам официального представителя Минобороны, за этот же период 31 ракета уничтожила 27 реактивных снарядов, «запущенных террористами в сторону Хмеймима». Всего, по данным Минобороны, за последние два года было уничтожено 118 летательных аппаратов.
«“Панцирь С-1”, “Тор М-2” предотвращают попытки террористов нанести удар. Эффективность поражения близка к единице, одна цель — одна ракета», — подчеркнул Игорь Конашенков. Он рассказал, что почти все беспилотники и снаряды запускались из зоны деэскалации Идлиб, в частности из района
Накануне Минобороны РФ продемонстрировал журналистам пещеры, расположенные рядом с
На данный момент обнаружено около десяти пещер, подземные ходы протянулись на десятки километров. По мнению сирийских и российских военных, эти укрепления были сделаны по всем правилам фортификационной науки. Кроме того, они считают, что такие масштабные подземные ходы невозможно вырыть вручную, а только используя специальную технику. Впрочем, военные не исключают, что часть ходов все же прорыта при помощи пленников и рабов.
До сих пор на полу видны следы, похожие на кровь.
По словам Игоря Конашенкова, российские военные видят, «как террористы раз от раза совершенствуют технологии». Дальность полетов беспилотников возросла до 250 км, они постоянно меняют траекторию полетов и высоту (от 50 м до 4,5 км). На авиабазе Хмеймим
«Такого год назад еще не было», — подчеркнул
Российские специалисты исследовали микросхемы и карты памяти сбитых и посаженных при помощи средств РЭБ беспилотников. И, как утверждают военные, у них есть все данные о точках запуска летательных аппаратов, их маршрутах и целях. «На первый взгляд схема сборки элементарная, но все рассчитано по координатам до секунды», — отметил Игорь Конашенков.
У террористов есть конкретная схема сборки, многие аппараты абсолютно идентичны, только начинка постоянно разная. Не вызывает сомнения, что к террористам попали технологии, которые касаются системы управления, системы навигации, системы сброса боеприпасов в назначенном районе. Вызывает озабоченность, что тот, кто владеет данными технологиями, предоставил эту информацию террористам.
В качестве примера массированной атаки Игорь Конашенков рассказал о налете 11 августа, когда Хмеймим пытались атаковать шесть беспилотников, из них пять — ударные, а один осуществлял управление. «На пяти были подвешены элементы поражения со взрывчатым веществом и гайками, кусками арматуры для наибольшего поражающего действия. Один летательный аппарат берет до десяти поражающих элементов, которые крепятся на крылья», — рассказал он. Что касается последней атаки, то 3 сентября в сторону Хмеймим направлялись два беспилотника, при чем, как подчеркнул представитель Минобороны, один попытался зайти со стороны Средиземного моря. Военные не исключают, что этот беспилотник мог быть запущен с «какого-то судна», или же у него была сложная траектория полета.
Марианна Беленькая, Хан-Шейхун—Хмеймим