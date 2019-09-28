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09:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

В Нигерии из «дома пыток» освободили 500 человек. Самым младшим — пять лет

В Нигерии полиция освободила почти 500 мужчин и мальчиков из дома, где, как сообщается, они подвергались сексуальным надругательствам и пыткам, сообщили власти.

Источник: BBC News Русская служба

Возраст самых маленьких — пять лет. Все находившиеся в доме, предположительно, мусульманской школе, были закованы в цепи, сообщила полиция.

Материал содержит шокирующие подробности.

Глава полиции города Кадуна Али Джанга рассказал Би-би-си, что силы правопорядка нагрянули в дом после того, как получили наводку.

Он назвал увиденное «домом пыток» и местом современного рабства.
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Были арестованы восемь человек, почти все они — преподаватели школы. Глава полиции сообщил, что некоторые освобожденные выглядели обессиленными из-за недоедания, а у некоторых были следы побоев.

Находившиеся в заточении рассказали, что их пытали, принуждали к сексу, их мало кормили и не давали уйти — в некоторых случаях по нескольку лет.

«Я здесь провел семь месяцев с цепями на ногах, — рассказал Белл Хамза нигерийским СМИ. — Они же называли себя мусульманским центром, но, если попытаешься оттуда сбежать, тебя накажут. Они за это связывали людей и подвешивали к потолку».

Некоторые дети рассказали полиции, что туда их привели родственники, полагая, что там они будут изучать Коран.

Два мальчика рассказали полиции, что родители отправили их на учебу из Буркина-Фасо. По мнению правоохранителей, большинство освобожденных — из северной части Нигерии.

Мусульманские школы пользуются большой популярностью в регионе, но уже давно появляются сообщения о злоупотреблениях в некоторых из них, например, что детям приходится просить милостыню на улицах.

Отец одного из мальчиков сообщил Рейтеру, что даже представить не мог, что дети окажутся в таких нечеловеческих условиях.

Вызволенных разместили во временном лагере, откуда их будут забирать родственники. Глава Кадуны Хафсат Мухаммад Баба сообщил Би-би-си, что всем мужчинам и мальчикам будет оказываться медицинская помощь.

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