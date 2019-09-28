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11:25 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Деньги для террористов собирали и растрачивали

Торговца подержанными телефонами обвинили в финансировании «Исламского государства».

Источник: РИА "Новости"

«Ъ» стали известны подробности расследования, благодаря которому в Москве была раскрыта сеть из трех десятков человек, финансировавших боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Сбор средств организовал продавец подержанных телефонов из торгового центра «Горбушка», который в Сирию не попал из-за теракта на борту российского самолета в Египте. Отправляя средства на войну, ваххабит не забывал и о себе.

На Алима Бегиева, предполагаемого организатора финансирования ИГ, участники масштабного расследования из следственных органов главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве вышли, разбираясь с одним из рядовых жертвователей средств на джихад.

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Выяснилось, что перед тем, как начать отправлять средства террористам в Сирию, уроженец Кабардино-Балкарии Бегиев еще в 2015 году сам решил перебраться в эту страну. В отличие от других боевиков, на войну он решил попасть не через Турцию, а через Египет. Однако как раз во время его поездки над Синайским полуостровом был взорван самолет А321 «Когалымавиа», в результате чего погибли 224 человека.

И хотя местные власти до сих пор не признали, что это был теракт, у Бегиева и других подозрительных россиян, находившихся в это время в Египте, возникли проблемы с полицией, и он был вынужден вернуться на родину.

Впрочем, следствие не исключает, что перед этим Бегиев успел встретиться с представителями ИГ в Египте, которые и рекомендовали ему не воевать, а искать деньги.
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Через некоторое время Бегиев переехал в Москву, устроился работать в один из магазинов «Горбушки», а параллельно занялся поиском людей, готовых пожертвовать деньги ИГ. Для этого Бегиевым, являвшимся хорошим организатором и весьма убедительным собеседником, как установили участники расследования, была создана группа в WhatsApp и открыта молельная комната в торговом центре.

Участники группы пересылали друг другу видеоролики о событиях в Сирии и Ираке, обсуждали их, а когда модератор группы Бегиев убеждался в том, что посетители готовы не только смотреть и обсуждать, но и действовать, их приглашали помолиться с братьями, а затем съездить в деревню Кокошкино Московской области, где они снимали часть дома.

Там новобранцы присягали ИГ, выражая готовность хоть сейчас отправиться на войну, однако Бегиев, по данным следствия, убеждал их, что для начала надо что-то сделать в России, например, собрать деньги.
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Как с помощью сотрудников ФСБ и МВД выяснило следствие, ежемесячно Бегиеву и людям из его окружения деньги поступали от десятков человек. Среди них, например, были уроженец Чечни, работавший в Москве таксистом, переводчик с киргизского и таджикского из Подмосковья, участвующий в этом качестве в судах над выходцами из этих стран, а также рабочие с московских строек из Узбекистана.

Аккумулируемые в столице средства попадали к участникам ИГ двумя путями. Иногда их напрямую отправляли из столицы на карточки самих боевиков и их родственников. Но чаще, чтобы запутать расследование, собранные суммы наличными доставляли в Дагестан или КБР, а уже там распределяли по счетам, которыми могли пользоваться ваххабиты.

Схемы, кстати, не только установлены, но уже и доказаны — один из их организаторов недавно был осужден Северо-Кавказским окружным военным судом.

На полученные же из России миллионы рублей после их конвертации боевики, в частности, приобретали машины, которые использовали в качестве бомб на колесах или передвижных огневых точек.
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После задержания и ареста Кунцевским райсудом Бегиева многие из связанных с ним людей поспешили покинуть столицу, рассчитывая скрыться в республиках Северного Кавказа. За ними ведущая дело следователь СКР отправилась с бойцами спецназа Росгвардии.

Как сообщила «Ъ» представитель ГСУ СКР Юлия Иванова, фигуранты расследования обвиняются в организации финансирования терроризма, содействии террористической деятельности и участии в деятельности террористической организации. Пока по делу арестованы девять человек, большинство из которых признают свою вину.

В ходе обысков только у одного из них изъяли 5 млн руб.— это была последняя партия денег, собранных для ИГ.

Алим Бегиев, за освобождение которого Мосгорсуду предлагали крупный залог, который принят не был, причастность к терроризму отрицает. При этом свидетели обвинения отмечают, что лидер финансового джамаата боевиков, несмотря на копеечный оборот его торговой точки, являлся весьма зажиточным человеком, легко тратившим крупные суммы денег в кафе и ресторанах.

«Алим никогда не брал сдачу, оставляя целые пачки денег», — утверждает один из его сообщников. Поэтому не исключено, что до ИГ дошли далеко не все собранные им миллионы.

Николай Сергеев

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