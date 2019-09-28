11:25 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Деньги для террористов собирали и растрачивали
Торговца подержанными телефонами обвинили в финансировании «Исламского государства».
«Ъ» стали известны подробности расследования, благодаря которому в Москве была раскрыта сеть из трех десятков человек, финансировавших боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Сбор средств организовал продавец подержанных телефонов из торгового центра «Горбушка», который в Сирию не попал
На Алима Бегиева, предполагаемого организатора финансирования ИГ, участники масштабного расследования из следственных органов главного следственного управления Следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве вышли, разбираясь с одним из рядовых жертвователей средств на джихад.
Выяснилось, что перед тем, как начать отправлять средства террористам в Сирию, уроженец
И хотя местные власти до сих пор не признали, что это был теракт, у Бегиева и других подозрительных россиян, находившихся в это время в Египте, возникли проблемы с полицией, и он был вынужден вернуться на родину.
Через некоторое время Бегиев переехал в Москву, устроился работать в один из магазинов «Горбушки», а параллельно занялся поиском людей, готовых пожертвовать деньги ИГ. Для этого Бегиевым, являвшимся хорошим организатором и весьма убедительным собеседником, как установили участники расследования, была создана группа в WhatsApp и открыта молельная комната в торговом центре.
Участники группы пересылали друг другу видеоролики о событиях в Сирии и Ираке, обсуждали их, а когда модератор группы Бегиев убеждался в том, что посетители готовы не только смотреть и обсуждать, но и действовать, их приглашали помолиться с братьями, а затем съездить в деревню Кокошкино Московской области, где они снимали часть дома.
Как с помощью сотрудников ФСБ и МВД выяснило следствие, ежемесячно Бегиеву и людям из его окружения деньги поступали от десятков человек. Среди них, например, были уроженец Чечни, работавший в Москве таксистом, переводчик с киргизского и таджикского из Подмосковья, участвующий в этом качестве в судах над выходцами из этих стран, а также рабочие с московских строек из Узбекистана.
Аккумулируемые в столице средства попадали к участникам ИГ двумя путями. Иногда их напрямую отправляли из столицы на карточки самих боевиков и их родственников. Но чаще, чтобы запутать расследование, собранные суммы наличными доставляли в Дагестан или КБР, а уже там распределяли по счетам, которыми могли пользоваться ваххабиты.
Схемы, кстати, не только установлены, но уже и доказаны — один из их организаторов недавно был осужден
После задержания и ареста Кунцевским райсудом Бегиева многие из связанных с ним людей поспешили покинуть столицу, рассчитывая скрыться в республиках Северного Кавказа. За ними ведущая дело следователь СКР отправилась с бойцами спецназа Росгвардии.
Как сообщила «Ъ» представитель ГСУ СКР Юлия Иванова, фигуранты расследования обвиняются в организации финансирования терроризма, содействии террористической деятельности и участии в деятельности террористической организации. Пока по делу арестованы девять человек, большинство из которых признают свою вину.
Алим Бегиев, за освобождение которого Мосгорсуду предлагали крупный залог, который принят не был, причастность к терроризму отрицает. При этом свидетели обвинения отмечают, что лидер финансового джамаата боевиков, несмотря на копеечный оборот его торговой точки, являлся весьма зажиточным человеком, легко тратившим крупные суммы денег в кафе и ресторанах.
«Алим никогда не брал сдачу, оставляя целые пачки денег», — утверждает один из его сообщников. Поэтому не исключено, что до ИГ дошли далеко не все собранные им миллионы.
Николай Сергеев