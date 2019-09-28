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06:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянина задержали в Испании по запросу США

Гражданин России был задержан в испанской Валенсии по запросу США. Об этом сообщили в российском посольстве в Мадриде, передает ТАСС.

Источник: AP 2019

Россиянин был задержан 20 сентября в аэропорту Валенсии сотрудниками национальной полиции. На данный момент его поместили под стражу. Сотрудник консульства России в Барселоне уже посетил задержанного.

По информации издания Las Provincias, США требуют выдачи задержанного по имени Александр К. за предполагаемую причастность к мошенничеству с крупными суммами.

Преступления россиянин якобы совершал через интернет с помощью поддельных документов.

Отмечается, что в Испанию он приехал со своей женой и семилетним сыном.

В августе другого гражданина России задержали на Украине. Его заподозрили в нападении на депутата Верховной Рады: мужчина применил слезоточивый газ против депутата Верховной Рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом».

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