СМИ: на борту загоревшегося в Южной Корее судна находились россияне

Согласно имеющемуся в распоряжении РИА Новости списку членов экипажа танкера Stolt Groenland, среди 25 моряков — 10 россиян или украинцев, в том числе и капитан.
По данным агентства Ренхап, около 10.51 по местному времени (04.51 мск) на грузовом судне Stolt Groenland под флагом Кайманских островов, на котором перевозили нефтепродукты, прогремел взрыв, после чего начался пожар. В момент инцидента на борту корабля находились 25 членов экипажа, все они были эвакуированы. Среди экипажа — граждане России и Филиппин.
Огонь быстро распространился по корпусу судна и перекинулся на другой, пришвартованный рядом, грузовой корабль Bow Dalian под флагом Сингапура. На борту судна находился 21 член экипажа, об их национальной принадлежности неизвестно. Они также были эвакуированы.
К настоящему времени известно о девяти пострадавших. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Есть ли среди пострадавших россияне, пока не уточняется.