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10:03 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: на борту загоревшегося в Южной Корее судна находились россияне

ТОКИО/МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Среди экипажа грузового судна, на котором произошел взрыв и пожар в южнокорейском порту Ульсан, были граждане России и Филиппин, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на представителей местных властей.

Источник: Reuters

Согласно имеющемуся в распоряжении РИА Новости списку членов экипажа танкера Stolt Groenland, среди 25 моряков — 10 россиян или украинцев, в том числе и капитан.

По данным агентства Ренхап, около 10.51 по местному времени (04.51 мск) на грузовом судне Stolt Groenland под флагом Кайманских островов, на котором перевозили нефтепродукты, прогремел взрыв, после чего начался пожар. В момент инцидента на борту корабля находились 25 членов экипажа, все они были эвакуированы. Среди экипажа — граждане России и Филиппин.

Огонь быстро распространился по корпусу судна и перекинулся на другой, пришвартованный рядом, грузовой корабль Bow Dalian под флагом Сингапура. На борту судна находился 21 член экипажа, об их национальной принадлежности неизвестно. Они также были эвакуированы.

Во время загрузки произошла ошибка.

К настоящему времени известно о девяти пострадавших. Состояние одного из них оценивается как тяжелое. Есть ли среди пострадавших россияне, пока не уточняется.

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