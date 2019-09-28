13:18 (мск), источник: ТАСС
Два бывших вице-премьера правительства Забайкалья стали фигурантами уголовного дела
ЧИТА, 28 сентября. /ТАСС/. Бывшие
Паздников, работавший в региональном кабинете министров с 2016 года и курировавший строительство, ЖКХ, транспорт и связь, 24 сентября был освобожден от должности по собственному желанию.
Кириллова, которая также с 2016 года возглавляла региональный Минфин и была
«Возбуждено уголовное дело в отношении [избранной в заксобрание и уходящей с должности и.о. вице-премьера] министра финансов Забайкальского края Марины Кирилловой, а также [уволившегося 24 сентября и.о. вице-премьера] бывшего министра территориального развития края Виктора Паздникова. Кириллова подозревается в совершении преступления по статье “Организация и руководство сокрытием денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере”. Паздников подозревается в пособничестве указанному преступлению», — сказал Марков, уточнив ТАСС, что фигуранты не задержаны.
По данным следствия, в 2017—2018 годах подозреваемые использовали должностные полномочия для сокрытия руководством акционерного общества «Забайкальская
Для этого были использованы положения регионального законодательства, предусматривающие выплату субсидий поставщикам тепловой энергии.
«Кириллова привлекла к незаконной схеме министра территориального развития края Паздникова, по указанию которого субсидии, предназначенные ЗабТЭК, были перечислены на счета другого юридического лица, что позволило
Марков уточнил, что мера пресечения для Паздникова и Кирилловой не избиралась, они не задержаны и не давали подписку о невыезде.
Расследование уголовного дела поручено следователям четвертого отдела СУ СК РФ по Забайкальскому краю по особо важным дел. Следователи провели обыски в служебных кабинетах и дома у фигурантов дела.
ЗабТЭК образована в декабре 2017 года на базе ресурсоснабжающей организации «Коммунальник». Является одним из крупнейших предприятий ЖКХ в Забайкальском крае — насчитывает 3 тыс. сотрудников, ей принадлежат около 80 объектов теплоснабжения, Первомайская ТЭЦ.
По словам представителя СК, ранее в отношении руководства ЗабТЭК следователи возбудили уголовное дело по признакам сокрытия денежных средств, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством РФ о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере.