12:52 (мск), источник: РИА Новости
СМИ: режиссер Хейфец ударил ножом приехавшего на вызов врача скорой помощи
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Театральный режиссер Леонид Хейфец напал на врача скорой помощи, сообщает РЕН ТВ.
По информации телеканала, бригаду скорой помощи режиссеру вызвали жена и дочь.
Согласно предварительным данным, Хейфец ударил врача ножом в ногу, когда тот пытался измерить ему давление.
На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.
Леонид Хейфец — театральный режиссер и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист России. На его счету более 30 театральных постановок, среди которых «Вишневый сад», «Король Лир», «Пигмалион» и другие.
Учениками Хейфеца являются известные актеры, такие как Артур Смольянинов, Александр Петров, Павел Деревянко.
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