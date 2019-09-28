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12:24 (мск), источник: ТАСС

Умер Марк Захаров

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Художественный руководитель московского театра Ленком, народный артист СССР Марк Захаров умер в субботу в Москве в возрасте 85 лет. Об этом ТАСС сообщил директор театра Ленком Марк Варшавер.

Источник: РИА "Новости"

«Марк Анатольевич Захаров скончался сегодня после продолжительной болезни. Умер последний из магикан», — сказал Варшавер.

О времени похорон будет сообщено дополнительно.

Персона
Марк Захаров

Марк Анатольевич Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве в семье Анатолия Захарова и Галины Бардиной. После начала Великой Отечественной войны Марк Захаров вместе с матерью был отправлен в эвакуацию в Татарскую АССР (ныне — Республика Татарстан). В 1943 году они вернулись в Москву. В школьные годы Марк Захаров посещал занятия в драмкружке.

В 1955 году окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС; ныне — Российский институт театрального искусства — ГИТИС). Учился на курсе Иосифа Раевского, Григория Конского и Платона Лесли. В студенческие годы играл в массовых сценах в постановках ряда московских театров.

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Марк Захаров широко известен в качестве кинорежиссера. Он поставил телефильмы: «Стоянка поезда — две минуты» (1972, вместе с Александром Орловым), «12 стульев» по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова (1976), «Обыкновенное чудо» по пьесе Евгения Шварца (1978), «Тот самый Мюнхгаузен» (1979), «Дом, который построил Свифт» по пьесе Григория Горина (1982), «Формула любви» по мотивам повести Алексея Толстого «Граф Калиостро» (1984) и «Убить дракона» по мотивам пьесы Евгения Шварца «Дракон» (1988).

Лауреат Государственной премии СССР в области литературы, искусства и архитектуры (1987), Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 1992, 1996 и 2002 годы, премии правительства РФ в области культуры за 2011 год.

Удостоен Международной премии Станиславского (1995, 2010, 2018), театральных премий «Хрустальная Турандот» (1997, 2011, 2017) и «Золотая маска» (2014), кинопремии «Золотой орел» в почетной номинации «За выдающийся вклад в российский кинематограф» (2014).

Скончался Марк Захаров
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