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15:58 (мск), источник: РИА Новости

Фельдшер из Воронежа извинилась за фото окровавленных пациентов в Instagram

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Фельдшер скорой помощи из Воронежа извинилась за подборку фотографий травмированных пациентов, которые она выкладывала у себя в Instagram.

На кадрах, которые женщина публиковала в интернете, были изображены пациенты с тяжелыми травмами. Она сопровождала фотографии циничными и издевательскими комментариями.

После того, как эти материалы попали в СМИ, женщина решила удалить снимки и опубликовала видео с извинениями.

«В моей работе была допущена огромная ошибка. Были выставлены личные данные пациентов и некорректные кадры в Instagram. Дорожу своей работой, люблю работу и приношу извинения всем пользователям, которые могли наблюдать эти кадры», — говорит она на видео.

В областном департаменте здравоохранения раскритиковали действия фельдшера и пообещали привлечь ее к ответственности.

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