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16:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава УФСБ по Москве донес в прокуратуру на судей

Начальник Управления ФСБ по Москве и Московской области Алексей Дорофеев написал письмо в прокуратуру о возможном содействии судей юристу Кантемиру Карамзину, подозреваемому в рейдерских захватах. Письмо генерал-полковника было зачитано на заседании Верховного суда 27 сентября, основная часть которого прошла в закрытом режиме, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Источник: РИА "Новости"

Письмо Дорофеева от 13 сентября адресовано прокурору Московской области Сергею Забатурину. В нем говорится о наличии у ФСБ информации о возможном содействии столичных судей и отдельных руководителей Мосгорсуда рейдерским захватам, в организации которых подозревают Карамзина, арестованного по обвинению в покушении на мошенничество.

«Карамзин лично знаком и находится в дружеских отношениях с рядом судей и отдельными руководителями Московского городского суда», — говорится в послании.

Свою позицию Дорофеев мотивирует тем, что юрист, по информации контрразведки, успешно отсудил у писателя Олега Блоцкого 200 тысяч долларов по подложному договору о беспроцентном займе, изготовленном на основе настоящего, по которому Блоцкий вернул все деньги.

Предварительное следствие по этому делу неоднократно приостанавливалось и возобновлялось, отмечает генерал ФСБ.

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Помимо этого, о тесных связях Карамзина с московскими судьями свидетельствуют и другие положительные решения в отношении юриста, вынесенные Мосгорсудом и районными судами в предыдущие годы по делам о мошенничестве.

«На протяжении расследования уголовного дела [о мошенничестве] со стороны связей Карамзина также фиксировались неоднократные попытки повлиять на ход следствия по делу», — пишет Дорофеев.

Глава столичного УФСБ предупредил, что в результате одной из таких попыток Карамзин вскоре может быть освобожден. В связи с этим по обращению генерала заместитель генпрокурора Юрий Пономарев обратился в Верховный суд с просьбой перенести апелляционное заседание по делу Карамзина из Мосгорсуда в Московский областной суд.

Карамзин и его защита отрицают обвинения, сообщает РБК; они полагают, что Дорофеев понимает, что в Мосгорсуде дело против юриста развалится.
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По их словам, дело по заявлению писателя Блоцкого используется для давления на юриста в бизнес-конфликте вокруг «Первого домостроительного комбината», с бывшим гендиректором которого связан один из клиентов Карамзина, канадский инвестор Марк Ричардс.

Также издание напоминает о видеообращении юриста к президенту России Владимиру Путину, в котором он попросил защиты от незаконного преследования и обвинил генерала Дорофеева в своем аресте.

Кантемир Карамзин содержится под арестом с апреля текущего года в СИЗО Сергиева Посада. Находясь под стражей, мужчина потерял один глаз, также у него обострился сахарный диабет. В СМИ его дело называют возможным повторением дела аудитора Сергея Магнитского.

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