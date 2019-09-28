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18:41 (мск), источник: РИА Новости

Источник рассказал о задержании актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Актрису Наталью Бочкареву, сыгравшую роль Даши Букиной в сериале «Счастливы вместе», задержали сотрудники ГИБДД с пакетиком кокаина в Москве. Об этом сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По данным столичной полиции, в субботу 28 сентября сотрудники ДПС на улице Стромынке остановили машину Cadillac под управлением женщины 1980 года рождения. В общении с инспекторами ДПС водитель заметно нервничала, от прохождения медицинского освидетельствования отказалась.

«В ходе досмотра у женщины был обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамма, которое, согласно исследованию, содержит в своем составе наркотическое средство — кокаин», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Москве. В полиции не уточнили личность водителя.

По данным источника в правоохранительных органах, речь идет об актрисе Наталье Бочкаревой.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК России, ее отпустили под подписку о невыезде.

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