Источник рассказал о задержании актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками

По данным столичной полиции, в субботу 28 сентября сотрудники ДПС на улице Стромынке остановили машину Cadillac под управлением женщины 1980 года рождения. В общении с инспекторами ДПС водитель заметно нервничала, от прохождения медицинского освидетельствования отказалась.
«В ходе досмотра у женщины был обнаружен пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 грамма, которое, согласно исследованию, содержит в своем составе наркотическое средство — кокаин», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Москве. В полиции не уточнили личность водителя.
По данным источника в правоохранительных органах, речь идет об актрисе Наталье Бочкаревой.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 УК России, ее отпустили под подписку о невыезде.
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