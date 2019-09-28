18:43 (мск), источник: РИА Новости
Опубликовано видео задержания актрисы из «Счастливы вместе» с кокаином
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Задержание актрисы из сериала «Счастливы вместе» Натальи Бочкаревой попало на видео. Ролик опубликовал РЕН ТВ.
Сотрудники ДПС остановили автомобиль артистки в Москве. Ее поведение показалось им подозрительным. Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, женщина заметно нервничала, а от прохождения медицинского освидетельствования отказалась. В ходе досмотра у нее обнаружили пакет с 0,69 грамм кокаина.
На видео Бочкаркева подтверждает, что у нее есть наркотики.
«Я имею свернутую в трубочку купюру, которая у меня спрятана. И мешочек, в котором у меня остатки вот этого средства… наркотического. Кокаин», — говорит актриса.
Бочкарева уточнила, что вещества находятся «в ней».
В отношении актрисы возбудили уголовное дело. Ее отпустили под подписку о невыезде.
Сама Бочкарева опровергала сообщения о задержании с запрещенными веществами. Артистка заявила, что у нее все в порядке, и предположила, что