21:54 (мск), источник: РИА Новости
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
ЛУГАНСК, 28 сен — РИА Новости. Пятеро детей получили ранения в результате взрыва гранаты в населенном пункте Красная Заря в ЛНР. Об этом сообщил начальник
По его словам, дети нашли оружейный схрон украинских военных и решили поиграть.
Он уточнил, что пострадавшим от семи до 13 лет.
Детей уже доставили в лечебные учреждения Луганска, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
По данным Народной милиции ЛНР, оружие осталось в Красной Заре с 2014 года, когда там находились позиции ВСУ.
«Украинская агрессия шестой год продолжает приносить боль и страдания жителям республики. Помимо регулярных спланированных и целенаправленных обстрелов наших населенных пунктов, к сожалению, нередкими являются подрывы мирных жителей на оставленных и неразорвавшихся взрывоопасных предметах», — заключил Осадчий.
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