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21:45 (мск), источник: РИА Новости

Умер новорожденный внук Снуп Дога

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Внук американского рэпера Снуп Дога (Snoop Dogg) Кай умер спустя десять дней после рождения. Об этом отец мальчика Корда Бродус написал в инстаграме.

Источник: РИА "Новости"

«Он умер у меня на руках, и это ощущение энергии никогда не покинет меня», — говорится в записи.

Бродус поблагодарил подписчиков за соболезнования. Он добавил, что за десять дней Кай «сделал все, что ему было нужно»: принес в мир любовь и добро.

Снуп Дог после смерти внука разместил в инстаграме видеоролик, в котором сказано, что в сложной жизненной ситуации необходимо довериться божьей воле.

Как сообщил дядя Кая Корделл, мальчика не стало 25 сентября. Причина смерти не уточняется.

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