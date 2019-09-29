Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием

«Я посмотрела это видео, и могу сказать, что оно смонтировано. Тем более что время суток вечернее, и очень плохого качества. Потому что именно сумерки позволили людям что-то там намудрить. В общем, я буду это выяснять», — сказала актриса.
По словам Бочкаревой, она намерена обратиться за разъяснениями в МВД. Также она пообещала объяснить ситуацию после того, как сама в ней разберется.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что актрису задержали в Москве с наркотиками. После этого МВД сообщило, что у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, а источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что речь в данном случае идет о Бочкаревой. В интернете также появилось видео, по утверждению опубликовавших его — с этого задержания. В отношении актрисы возбудили уголовное дело, ее отпустили под подписку о невыезде. Сама Бочкарева и ее представители все сообщения об инциденте опровергают.