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08:10 (мск), источник: РИА Новости

Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Актриса Наталья Бочкарева в интервью телеканалу «360» объяснила появление видео своего задержания полицейскими, заявив, что это подделка.

Источник: РИА "Новости"

«Я посмотрела это видео, и могу сказать, что оно смонтировано. Тем более что время суток вечернее, и очень плохого качества. Потому что именно сумерки позволили людям что-то там намудрить. В общем, я буду это выяснять», — сказала актриса.

По словам Бочкаревой, она намерена обратиться за разъяснениями в МВД. Также она пообещала объяснить ситуацию после того, как сама в ней разберется.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актрису задержали в Москве с наркотиками. После этого МВД сообщило, что у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, а источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что речь в данном случае идет о Бочкаревой. В интернете также появилось видео, по утверждению опубликовавших его — с этого задержания. В отношении актрисы возбудили уголовное дело, ее отпустили под подписку о невыезде. Сама Бочкарева и ее представители все сообщения об инциденте опровергают.

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