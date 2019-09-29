В Джиде застрелили генерала королевской охраны Саудовской Аравии

«Погиб бригадный генерал Абдель Азиз Фахем. Огонь открыл его друг. Ранения получили 5 сотрудников безопасности. Генерал Абдель Азиз Фахем находился в гостях у своего друга Турки бен Абдель Азиза», — пишет агентство.
Согласно заявлению МВД, перестрелку начал в доме общий знакомый вышеупомянутых лиц — Мамдух бен Машааль. После разговора на повышенных тонах между генералом и Мамдухом, последний вышел из дома и вернулся с оружием в сумке, из которого открыл огонь.
В результате ранения также получил хозяин дома Турки и работавший у него гражданин Филиппин.
«После прибытия сотрудников безопасности стрелявший отказался сдаться и продолжил вести огонь. В результате стрелок был убит сотрудниками безопасности», — уточняется в коммюнике МВД королевства.
Генерал скончался от ранений после того, как был доставлен в больницу. Семеро раненых доставлены в городскую больницу, состояние у всех стабильное.