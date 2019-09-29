17:00 (мск), источник: Российская газета
В воронежской многоэтажке в батареи вместо тепла подали ток
В Воронеже эвакуированы два подъезда девятиэтажного дома по улице Хользунова, 92. За сутки в доме произошло несколько пожаров
«Эвакуированы 115 человек, их разместили в автобусах. Дом отключен от электро- и газоснабжения, в нем работают аварийные службы, чтобы установить причину ЧП. Пострадавших нет», — сообщили в администрации города. Там отметили, что авария не связана с пуском тепла, поскольку тот еще не начался.
Судя по сообщениям в соцсетях, аварии преследуют длинную серую многоэтажку советской постройки с 9 сентября. Не успели разобраться с фекальным озером в подвале, как батареи водяного отопления превратились в электрообогреватели.
В субботу в нескольких жилищах загорелась краска на батареях, в ночь на воскресенье произошел пожар на кухне одной из квартир и несколько коротких замыканий.
«Ток на внутридомовой системе отопления мог возникнуть
В одной из квартир «электрифицированного» дома срезали и заглушили батарею, чтобы разомкнуть цепь. Энергетики вместе с хозяевами проверяют квартиры.