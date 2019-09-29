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17:00 (мск), источник: Российская газета

В воронежской многоэтажке в батареи вместо тепла подали ток

В Воронеже эвакуированы два подъезда девятиэтажного дома по улице Хользунова, 92. За сутки в доме произошло несколько пожаров из-за того, что сеть отопления оказалась под напряжением.

«Эвакуированы 115 человек, их разместили в автобусах. Дом отключен от электро- и газоснабжения, в нем работают аварийные службы, чтобы установить причину ЧП. Пострадавших нет», — сообщили в администрации города. Там отметили, что авария не связана с пуском тепла, поскольку тот еще не начался.

Судя по сообщениям в соцсетях, аварии преследуют длинную серую многоэтажку советской постройки с 9 сентября. Не успели разобраться с фекальным озером в подвале, как батареи водяного отопления превратились в электрообогреватели.

В разных квартирах металлические радиаторы стали самопроизвольно нагреваться — вплоть до того, что на них тлеет краска. Одновременно во внутридомовой сети начались скачки напряжения.
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В субботу в нескольких жилищах загорелась краска на батареях, в ночь на воскресенье произошел пожар на кухне одной из квартир и несколько коротких замыканий.

«Ток на внутридомовой системе отопления мог возникнуть из-за того, что кто-то несанкционированно подключился, кинул ноль на батарею и ток пошел по системе, либо из-за перегрузок», — рассказали в обслуживающей дом УК «Мастер».

В одной из квартир «электрифицированного» дома срезали и заглушили батарею, чтобы разомкнуть цепь. Энергетики вместе с хозяевами проверяют квартиры.

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