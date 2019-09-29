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22:13 (мск), источник: РИА Новости

В лагере мигрантов на Лесбосе произошли пожар и беспорядки

АФИНЫ, 29 сен — РИА Новости. Пожар и беспорядки произошли в центре приёма и идентификации мигрантов и беженцев Мориа на острове Лесбос, полиция пытается восстановить порядок, сообщило министерство защиты граждан Греции, в чьем подчинении находится греческая полиция.

Источник: РИА Новости

«Полицейские силы действуют в настоящее время в центре Мориа на Лесбосе из-за произошедших инцидентов», — говорится в поступившем в РИА Новости сообщении.

Беспорядкам предшествовали два пожара. Первый произошёл около 16.45 (время совпадает с мск) примерно в 400 метрах от центра, он был потушен пожарными. Второй начался примерно через 20 минут внутри центра, его пытаются потушить пожарные.

«Есть информация о жертвах, но она не подтверждена на данный момент», — говорится в сообщении.

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В Митилини (административный центр Лесбоса) уже направляются дополнительные полицейские силы. Туда вылетают начальник греческой полиции и генеральный секретарь по миграционной политике.

Издание Newsit.gr сообщило со ссылкой на мэра Митилини, что есть информация о двух погибших, возможно, женщине и ребенке, которые погибли от дыма.

Сообщается, что мигранты и беженцы обращаются в пункт «Врачей без границ» с проблемами дыхания.

По данным Афинского агентства новостей АМНА, в лагере сильная напряженность, обитатели лагеря напали на пожарных. Пока не установлено, что именно произошло.

По официальным данным на 27 сентября, в лагере находились 12,5 тысячи человек при том, что он рассчитан на размещение 3 тысяч.

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