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13:18 (мск), источник: РИА Новости

Россиян предупредили о рассылке фейковых сообщений о пособиях

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Информация о «выводе денежного пособия» в размере 115 тысяч рублей для россиян, работавших в 1991—2019 годах, является недостоверной, министерство не рассылает сообщения гражданам, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.

Источник: Reuters
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Согласно сообщению министерства, через мессенджеры неизвестные от имени Минтруда России рассылают объявление, которое сообщает о некоем «выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от министерства труда и социальной защиты России» для граждан, работавших в 1991—2019 годах.

«Минтруд России сообщает, что информация о “выводе пособий” для работавших граждан является недостоверной (ранее она распространялась неизвестными через мессенджеры, через фейковую страницу в социальной сети Facebook)», — говорится в сообщении.

В министерстве порекомендовали россиянам быть бдительными и не оставлять свои персональные данные на сомнительных ресурсах. «Рассылки сообщений гражданам Минтруд России не осуществляет», — добавили в ведомстве.

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