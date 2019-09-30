Россиян предупредили о рассылке фейковых сообщений о пособиях

Согласно сообщению министерства, через мессенджеры неизвестные от имени Минтруда России рассылают объявление, которое сообщает о некоем «выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от министерства труда и социальной защиты России» для граждан, работавших в 1991—2019 годах.
«Минтруд России сообщает, что информация о “выводе пособий” для работавших граждан является недостоверной (ранее она распространялась неизвестными через мессенджеры, через фейковую страницу в социальной сети Facebook)», — говорится в сообщении.
В министерстве порекомендовали россиянам быть бдительными и не оставлять свои персональные данные на сомнительных ресурсах. «Рассылки сообщений гражданам Минтруд России не осуществляет», — добавили в ведомстве.