Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Что написано в жалобе сотрудника разведки на президента США Трампа Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал текст жалобы сотрудника американской разведки
Фоторепортажи
16Как выглядит крупнейший аэропорт в мире
32Названы победители главного конкурса астрофотографии Astronomy Photographer of the Year 2019
13:29 (мск), источник: РИА Новости

Момент ракетного удара по саудовским нефтяным объектам попал на видео

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Телеканал CBS опубликовал видео массированного удара по заводам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Судя по записям с камер видеонаблюдения, попавшие в резервуары снаряды спровоцировали взрывы, затем на территории завода начался пожар.

Во время загрузки произошла ошибка.
Новость
Нефтяной рынок начало лихорадить после пожаров в Саудовской Аравии

Инцидент произошел 14 сентября. После атаки королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое. Хотя ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран.

Однако в Иране назвали это ложью. В правительстве страны подчеркнули, что атаки на нефтяные объекты вредят всему региону и отметили, что подобные обвинения традиционны для США и не вызывают удивления.

Вопреки отсутствию доказательств причастности Ирана к атаке, Трамп приказал ужесточить санкции против Тегерана.

Справка
Почему Иран и Саудовская Аравия стали заклятыми врагами

Саудовская Аравия и Иран снова на ножах. Они уже давно считают друг друга противниками, но в последнее время ситуация стала гораздо более напряженной.

Следите за развитием темы Атака дронов на Saudi Aramco
 Cтала известна причина смерти Марка Захарова
Жена Зеленского пришла на обед первых леди в жилетке на голое тело
Мосгорсуд изменил приговор актеру Павлу Устинову
Преступник 17 лет прятался в пещере. Его нашли с помощью дронов
Россияне назвали сумму, за которой следует порог бедности
Ограблен дом экс-игрока сборной России, пострадала его жена
Огненный еж попал на видео в Хургаде
Монике Беллуччи — 55: самые страстные фото итальянской дивы
В Бразилии зафиксирован разгром со счетом 56:0
Здоровье
Большинство россиян неправильно лечат гипертонию Об этом рассказал врач.
WOWSale
15 самых жутких вещей c AliExpress (фото) Такого вы еще не видели ...
Авто
Водительское удостоверение станет иным: подробности от ГИБДД Глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал о том, каким будет электронное водительское удостоверение в России
Кино
Монике Беллуччи — 55: самые страстные фото итальянской дивы Итальянская актриса и модель, признанная красавица отмечает юбилей
Недвижимость
Сделать ремонт и выжить. Как выбрать цвет стен в интерьере
В Пекине открылся самый большой в мире аэропорт — в форме морской звезды
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
За курение на балконах смогут наказать уголовно
Популярные темы на «Детях»
Общий ребенок во втором браке 142
Муж и грустные мысли... как себя вести? 129
Как себя вести? 106
Чем вы кормите своих кошек? 99
Леди
Светлана Лобода кардинально сменила прическу (фото) Певица экспериментирует с имиджем.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь