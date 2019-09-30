13:29 (мск), источник: РИА Новости
Момент ракетного удара по саудовским нефтяным объектам попал на видео
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Телеканал CBS опубликовал видео массированного удара по заводам саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco.
Судя по записям с камер видеонаблюдения, попавшие в резервуары снаряды спровоцировали взрывы, затем на территории завода начался пожар.
Инцидент произошел 14 сентября. После атаки королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое. Хотя ответственность за нападение взяли на себя йеменские
Однако в Иране назвали это ложью. В правительстве страны подчеркнули, что атаки на нефтяные объекты вредят всему региону и отметили, что подобные обвинения традиционны для США и не вызывают удивления.
Вопреки отсутствию доказательств причастности Ирана к атаке, Трамп приказал ужесточить санкции против Тегерана.