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13:29 (мск), источник: BBC News Русская служба

Беглый преступник в Китае 17 лет прятался в пещере. Его нашли с помощью дронов

Китайская полиция арестовала беглого преступника, который успешно скрывался целых 17 лет. Его убежище удалось обнаружить при помощи дронов.

Источник: THE YONGSHAN POLICE/CHINANEWS

63-летний мужчина, которого, по данным полиции, зовут Сун Цзян, был приговорен к тюремному заключению за торговлю женщинами и детьми, но сбежал из лагеря в 2002 году. Все эти годы он жил в крошечной пещере и не общался с людьми.

Полиция Юньнаня получила информацию о местонахождении Суна в начале сентября, заявление об этом опубликовано на странице регионального управления полиции в соцсети WeChat.

Поиски привели сотрудников следственных органов в горы за родным городом Суна в провинции Юньнань на юго-западе Китая.

Снимок с дрона помог обнаружить место, где прятался Сун Цзянь | Источник: THE YONGSHAN POLICE/CHINANEWS

Полицейские стали прочесывать местность, спустя какое-то время власти выделили для помощи дополнительные дроны.

В конце концов дроны обнаружили среди скальной породы, на крутом обрыве выкрашенную в синий цвет стальную пластину и следы мусора.

Полиция добиралась до этого места пешком и именно там обнаружила разыскиваемого в маленькой пещере, в которой он прятался годами. По словам полиции, он так долго жил один, что ему было трудно общаться с офицерами. Сун пил воду из реки и использовал ветки, чтобы разжигать костер. Его отправили обратно в заключение.

Беглец 17 лет жил в пещере размером не больше 2 квадратных метров | Источник: THE YONGSHAN POLICE/CHINANEWS
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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