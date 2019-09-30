17:12 (мск), источник: Ведомости
ФНС предупредила о случаях мошенничества с фальшивыми уведомлениями
Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила об участившихся случаях мошенничества с уведомлениями об уплате налогов.
Налогоплательщикам массово приходят поддельные письма с требованием оплатить налоги по реквизитам, принадлежащим мошенникам, сообщает «РБК» со ссылкой на
О получении таких налоговых уведомлений на своей странице в Facebook рассказал пользователь Денис Виленский. По его словам, ему на почту пришло заказное письмо якобы от ФНС с требованием оплатить налоги. Попытавшись оплатить с помощью
В ФНС сообщили, что организация не имеет к письмам никакого отношения. Там порекомендовали проверять информацию через сервис «Личный кабинет налогоплательщика».