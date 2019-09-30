Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ученый NASA: жизнь на Марсе могут найти в 2021 годуНо мир к этому не готов
Фоторепортажи
18Умер Марк Захаров
14Похороны Жака Ширака
18:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Смерть от ВИЧ оставили без ответа

Суд прекратил уголовное дело в отношении священника, обвинявшегося в отказе от лечения дочери.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга спустя год слушаний прекратил уголовное дело за истечением срока давности в отношении священника Георгия Сычева и его жены Елены Сычевой, обвинявшихся в том, что они не занимались лечением своей дочери от ВИЧ, в результате чего она умерла.

Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности (ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 125 УК РФ) возбудили в СКР по Санкт-Петербургу в 2017 году. Его расследование завершилось меньше чем через год. В сообщении следственных органов указывалось, что семья удочерила четырехлетнюю девочку в апреле 2011 года. При этом Георгий и Елена Сычевы «достоверно знали», что она состоит на учете в Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями.

В 2013 году врачи назначили Наталье Сычевой антиретровирусную терапию (АРВТ), однако уже в 2014 году в центре СПИД диагностировали «значительное прогрессирование заболевания на фоне несвоевременного лечения».

В мае 2015 года девочку госпитализировали в больницу с пневмонией, откуда перевели в другое учреждение, чтобы начать АРВТ.

Новость
8 вопросов о лженауке, ВИЧ-диссидентах и ненастоящих лекарствах

В июне, как утверждали в следственных органах, мать отказалась от продолжения стационарного лечения и забрала дочь из больницы. В августе 2016 года Наталья Сычева скончалась от тяжелого иммунодефицита и сопутствующих заболеваний.

В августе 2016 года горпрокуратура после обращения активистов российского движения «Пациентский контроль» передавала материалы в органы дознания петербургской полиции, однако тогда было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Позднее это решение отменили в прокуратуре, а следственное управление ГСУ СКР начало доследственную проверку. Это произошло уже после смерти ребенка, 31 августа 2017 года.

Дело в отношении семьи Сычевых начали рассматривать в Красносельском райсуде Санкт-Петербурге прошлой осенью. На первом заседании судья Галина Ершова закрыла процесс, поскольку в нем могли разглашаться сведения медицинского характера. По данным «Ъ», среди прочих в качестве свидетелей по делу проходили сотрудники Детской городской больницы № 5, в реанимационном отделении которой умерла десятилетняя девочка.

Своей вины обвиняемые не признавали, ходатайство о прекращении уголовного дела подала сторона защиты.

От разговора с корреспондентом «Ъ» семья Сычевых в суде отказалась. По телефону, который указан для связи в группе богословско-педагогических курсов во имя преподобного Макария Алтайского, руководителем которых является священник, сказали, что поговорить с Георгием Сычевым корреспонденту «Ъ» нельзя. «Мы не ВИЧ-диссиденты. Просто мы обратили внимание на полную бесправность оказывающихся в реанимации пациентов с ВИЧ и их родных перед врачебной системой. К пациентам применяют нередко очень жесткие схемы лечения (привязывают руки, колют специальные вещества, лишающие пациента сознания и сил)», — заявлял ранее священник в беседе с РАПСИ.

После того как дело получило широкий общественный резонанс, в РПЦ осудили ВИЧ-диссидентство.
Новость
ВИЧ-диссидентка из Иркутска пойдет под суд за смерть своего новорожденного ребенка

Председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества петербургской епархии Александр Пелин в эфире радиостанции «Говорит Москва» в сентябре 2017 года заявлял, что Георгий Сычев «прикладывал все усилия вместе со своей супругой для того, чтобы суметь пролечить (девочку.— “Ъ”)» и обращался за консультацией в Германию.

Священник не отстранялся от службы на время уголовного преследования. Более того, он активно участвовал в мероприятиях, которые организовывались РПЦ. Например, в сентябре совершал литургию с крестным ходом в храме в старом СИЗО «Кресты», а в июне служил панихиду на акции для детей, чьи отцы погибли во время контртеррористических операций в горячих точках. В мае ему вручали юбилейную медаль в память 100-летия восстановления патриаршества в Русской православной церкви. Протоиерей Сычев — полковник МВД России в отставке. Раньше он работал в системе противопожарной службы, входившей в состав МВД. Сейчас главное место службы священника — храм в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. Он также является настоятелем храма в следственном изоляторе «Кресты-2». Кроме того, согласно данным сайта регионального УФСИН, Георгий Сычев является действующим членом общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Санкт-Петербурга.

Марина Царева, Санкт-Петербург

 Сколько военных потеряла Россия в Сирии
Путин не смог достойно ответить США
Трамп предложил арест главы комитета по разведке за госизмену
Фотогалерея: Путин, Клинтон, Макрон на прощании с Жаком Шираком
Преступник 17 лет прятался в пещере. Его нашли с помощью дронов
Россияне назвали сумму, за которой следует порог бедности
Все детские онкологи пригрозили уволиться из центра им. Блохина
Пассажирка сняла на видео, как у самолета отваливается обшивка
Здоровье
Болезнь, которая убила Марка Захарова: шесть фактов о пневмонии Шесть важнейших вопросов о пневмонии.
WOWSale
15 самых жутких вещей c AliExpress (фото) Такого вы еще не видели ...
Авто
Водительское удостоверение станет иным: подробности от ГИБДД Глава Госавтоинспекции Михаил Черников рассказал о том, каким будет электронное водительское удостоверение в России
Кино
Монике Беллуччи — 55: самые страстные фото итальянской дивы Итальянская актриса и модель, признанная красавица отмечает юбилей
Недвижимость
Сделать ремонт и выжить. Как выбрать цвет стен в интерьере
В Пекине открылся самый большой в мире аэропорт — в форме морской звезды
Россияне полюбили новый вид дешевого жилья. Они рискуют об этом пожалеть
За курение на балконах смогут наказать уголовно
Популярные темы на «Детях»
Общий ребенок во втором браке 240
Дочь не принимает мой выбор 187
Чем вы кормите своих кошек? 169
Муж и грустные мысли... как себя вести? 165
Леди
Светлана Лобода кардинально сменила прическу (фото) Певица экспериментирует с имиджем.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь