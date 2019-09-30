18:36 (мск), источник: Коммерсантъ
Смерть от ВИЧ оставили без ответа
Суд прекратил уголовное дело в отношении священника, обвинявшегося в отказе от лечения дочери.
Красносельский районный суд
Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и оставлении в опасности (ч. 1 ст. 109 УК РФ, ст. 125 УК РФ) возбудили в СКР по
В мае 2015 года девочку госпитализировали в больницу с пневмонией, откуда перевели в другое учреждение, чтобы начать АРВТ.
В июне, как утверждали в следственных органах, мать отказалась от продолжения стационарного лечения и забрала дочь из больницы. В августе 2016 года Наталья Сычева скончалась от тяжелого иммунодефицита и сопутствующих заболеваний.
В августе 2016 года горпрокуратура после обращения активистов российского движения «Пациентский контроль» передавала материалы в органы дознания петербургской полиции, однако тогда было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления. Позднее это решение отменили в прокуратуре, а следственное управление ГСУ СКР начало доследственную проверку. Это произошло уже после смерти ребенка, 31 августа 2017 года.
Дело в отношении семьи Сычевых начали рассматривать в Красносельском райсуде
От разговора с корреспондентом «Ъ» семья Сычевых в суде отказалась. По телефону, который указан для связи в группе
Председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества петербургской епархии Александр Пелин в эфире радиостанции «Говорит Москва» в сентябре 2017 года заявлял, что Георгий Сычев «прикладывал все усилия вместе со своей супругой для того, чтобы суметь пролечить (девочку.— “Ъ”)» и обращался за консультацией в Германию.
Священник не отстранялся от службы на время уголовного преследования. Более того, он активно участвовал в мероприятиях, которые организовывались РПЦ. Например, в сентябре совершал литургию с крестным ходом в храме в старом СИЗО «Кресты», а в июне служил панихиду на акции для детей, чьи отцы погибли во время контртеррористических операций в горячих точках. В мае ему вручали юбилейную медаль в память 100-летия восстановления патриаршества в Русской православной церкви. Протоиерей Сычев — полковник МВД России в отставке. Раньше он работал в системе противопожарной службы, входившей в состав МВД. Сейчас главное место службы священника — храм в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина» главного управления МЧС России по
Марина Царева,