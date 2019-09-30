21:43 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Полковник ФСБ брал взятки на Лубянке
Раскрыты подробности сотрудничества чекиста с банкирами.
Полковник Черкалин, ставший символом коррупции в ФСБ, обвиняется главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (СКР) в получении взяток в особо крупном размере и таком же особо крупном мошенничестве (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК).
Как следует из документов, имеющихся в распоряжении «Ъ», по одному из инкриминируемых полковнику Черкалину эпизодов взяткодателем (ч. 5 ст. 291 УК) проходит
В его обязанности входило осуществление контрразведовательной деятельности в
В 2005 году в ходе одной из разработок Кирилл Черкалин познакомился с Михаилом Горбатовым, работавшим в управлении «К». Впрочем, уже через год полковник Горбатов (служил в ФСБ с 1993 года) был переведен в аппарат чекистов, которых прикомандировывали к различным государственным организациям и службам, так называемым объектам. В одном из них, администрации президента России, полковник Горбатов, продолжая служить в органах, возглавил
Полковники Черкалин и Горбатов, установило следствие, после этого практически не виделись, лишь иногда обмениваясь сообщениями по электронным мессенджерам или звонками.
Осенью 2013 года, по данным ГРОВД СКР, полковник Горбатов познакомился с Арно Ходжояном, основной бизнес которого был связан с привлечением
Банкир Мазанов предлагал платить чекисту за конкретную работу или действия, но полковник Черкалин, согласно материалам следствия, через посредников настоял на том, чтобы ежемесячно получать по $50 тыс. за «общее покровительство» КБ «Транспортный».
Выплаты, которые, по данным следствия, в итоге был вынужден лично одобрить Александр Мазанов, выделив на это средства, осуществлялись с ноября 2013-го по февраль 2015 года.
Очевидно, имея определенный процент (в уголовном деле этот момент не уточняется), полковник Горбатов получал деньги от господина Ходжояна, которые отвозил Кириллу Черкалину.
Как установило следствие, передача долларов осуществлялась в ходе встреч полковников на улице либо в кафе, расположенных возле здания ФСБ (Лубянская площадь, 2). Всего таким образом борцу с коррупцией в
С ноября 2014 года по февраль 2015-го ЦБ проверил деятельность КБ «Транспортный», составив акт, в котором говорилось о неадекватной оценке руководством банка уровня кредитного риска по некоторым заемщикам. В связи с этим банку были даны рекомендации об увеличении резерва на возможные потери по ссудам на 1,3 млрд руб.
Новая проверка, которую через несколько дней провели сотрудники 2-го отделения ГУ ЦБ РФ по Центральному федеральному округу, уменьшила сумму до 522 млн руб.
Кстати, незадолго до этого по рекомендации полковника Черкалина, переданной через посредников, КБ «Транспортный» сменил место регистрации и офис, чтобы перейти из 1-го отделения ГУ ЦБ по ЦФО во 2-е, так как руководителем последнего, отмечается в деле, являлось «доверенное лицо» чекиста. За спасение 778 млн, а возможно, и банка полковнику Черкалину, по данным следствия, заплатили $100 тыс. «премиальных» у центрального здания ФСБ.
Признав свою вину, полковник Черкалин рассказал следствию о еще нескольких банках, в которых получал ежемесячные и разовые выплаты.
Однако эти суммы не сошлись с активами, обнаруженными у офицера и его доверенных лиц. Генпрокуратура, напомним, собирается обратить в доход государства имущество Кирилла Черкалина, официально заработавшего за годы службы чуть более 17,5 млн руб., оцениваемое в 6,3 млрд руб., в том числе пять квартир, два загородных дома, а также 800 млн руб., $72 млн и €8 млн наличными. Следует отметить, что большая часть средств находилась в квартире, приобретенной специально для их хранения.
Михаил Горбатов, давший показания на полковника Черкалина в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве, сейчас по приговору 235-го гарнизонного военного суда отбывает четыре с половиной года заключения. Срок он получил за несколько махинаций в отношении владельца столичного ломбарда, которому за крупное вознаграждение обещал непривлечение к уголовной ответственности и возврат изъятых часов престижных швейцарских марок. По тому же делу пять лет условно получил господин Ходжоян.
Что касается совладельца «Транспортного» Александра Мазанова, то следственный департамент МВД с апреля этого года несколько раз пытался заочно арестовать его в Тверском райсуде за мошенничество. Следствие считало, что господин Мазанов может быть причастен к выводу из банка крупных сумм — ЦБ отозвал лицензию у «Транспортного», который остался должен кредиторам около 40 млрд руб. в 2015 году за высокорискованную политику и утрату собственного капитала. Однако, судя по базе данных Мосгорсуда, в августе арестное ходатайство было отозвано.
Возможно, это было связано с тем, что
Николай Сергеев