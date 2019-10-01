В Кремле отреагировали на новость о взятках полковника ФСБ Черкалина

По его словам, президент России Владимир Путин, который сейчас летит в Армению, вряд ли обратил внимание на эту новость, но ему все равно доложат о происходящем.
Также Песков напомнил, что глава государства не выполняет следственные функции.
В настоящий момент ведутся следственные действия и нужно просто дождаться судебного вердикта.
Ранее «Коммерсант» сообщил, что бывший начальник второго отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Кирилл Черкалин получал взятки. Причем, он делал это неподалеку от здания Федеральной службы безопасности в центре столицы.
В настоящий момент Следственный комитет России называет Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей, а также получению взятки в 850 тысяч долларов.