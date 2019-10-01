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13:49 (мск), источник: Московский комсомолец

В Кремле отреагировали на новость о взятках полковника ФСБ Черкалина

Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал дождаться итогов расследования и суда по делу о взятках, которые брал полковник ФСБ Кирилл Черкалин.

Источник: Московский комсомолец

По его словам, президент России Владимир Путин, который сейчас летит в Армению, вряд ли обратил внимание на эту новость, но ему все равно доложат о происходящем.

Также Песков напомнил, что глава государства не выполняет следственные функции.

В настоящий момент ведутся следственные действия и нужно просто дождаться судебного вердикта.
Дмитрий Песков

Ранее «Коммерсант» сообщил, что бывший начальник второго отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ России Кирилл Черкалин получал взятки. Причем, он делал это неподалеку от здания Федеральной службы безопасности в центре столицы.

В настоящий момент Следственный комитет России называет Черкалина причастным к делу о мошенничестве на 490 миллионов рублей, а также получению взятки в 850 тысяч долларов.

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