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16:13 (мск), источник: Коммерсантъ

Умер раненный в Москве полковник Следственного комитета

Умер полковник Владислав Капустин, которого ранили ножом на проходной Центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) в Москве. Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Источник: Следственный комитет

Нападение было совершено ранее сегодня, 1 октября. Сотрудника СКР, по данным ТАСС, госпитализировали в реанимацию НИИ им. Н. В. Склифосовского. Нападавшего задержали. Им оказался Сергей Григорьев, который, по предварительным данным, находился в неадекватном состоянии. Ранее он писал в СКР и МВД многочисленные жалобы по самым разным поводам.

Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, в ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения, в связи с чем в самое ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния.
Светлана Петренко
официальный представитель СКР

Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись задержания преступника. Мужчина на видео рассказывает, что сотрудники СКР и УВД «выкидывали его заявления».

«Мою мать избивали, на дорогу выставляли, квартиру отобрали. Мне что, на помойке с матерью жить?» — сказал нападавший. Он добавил, что «в суде разберемся». У мужчины также при себе была записка, в которой он описал причины нападения.

Полковник Владислав Капустин, по данным «Ъ», не занимался расследованием преступлений.

Источник утверждает, что он работал в подразделении, которое принимает обращения и жалобы граждан, проверяет их, решая давать ход или нет. Преступление могло быть связано с одним из таких обращений.

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