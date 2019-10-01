Умер раненный в Москве полковник Следственного комитета

Нападение было совершено ранее сегодня, 1 октября. Сотрудника СКР, по данным ТАСС, госпитализировали в реанимацию НИИ им. Н. В. Склифосовского. Нападавшего задержали. Им оказался Сергей Григорьев, который, по предварительным данным, находился в неадекватном состоянии. Ранее он писал в СКР и МВД многочисленные жалобы по самым разным поводам.
Мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Кроме того, в ходе первичного общения задержанный проявил неадекватность поведения, в связи с чем в самое ближайшее время будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза для определения его психического состояния.
Светлана Петренкоофициальный представитель СКР
Telegram-канал Baza опубликовал видеозапись задержания преступника. Мужчина на видео рассказывает, что сотрудники СКР и УВД «выкидывали его заявления».
«Мою мать избивали, на дорогу выставляли, квартиру отобрали. Мне что, на помойке с матерью жить?» — сказал нападавший. Он добавил, что «в суде разберемся». У мужчины также при себе была записка, в которой он описал причины нападения.
Полковник Владислав Капустин, по данным «Ъ», не занимался расследованием преступлений.
Источник утверждает, что он работал в подразделении, которое принимает обращения и жалобы граждан, проверяет их, решая давать ход или нет. Преступление могло быть связано с одним из таких обращений.