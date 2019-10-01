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18:34 (мск), источник: РИА Новости

Бюро расследований Украины изъяло данные об инциденте в Керченском проливе

КИЕВ, 1 окт — РИА Новости. Государственное бюро расследований изъяло в офисе президента копии секретных документов об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе и введении военного положения, по ним назначены экспертизы, заявил директор ведомства Роман Труба.

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6
фотографий

Ранее Государственное бюро расследований Украины добилось разрешения суда на изъятие из офиса президента копий секретных документов о планировании прохода украинских военных кораблей через Керченский пролив. Документы находятся в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) и офисе президента.

«У нас уже проведены все изъятия, и сейчас на основании этих документов проводится экспертиза, которая изучает эти документы, анализирует и даст ответы на все вопросы», — заявил Труба в интервью, опубликованном во вторник на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) канала «1+1».

В мае Госбюро расследований Украины на основании заявления бывшего замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова возбудило уголовное дело против бывшего президента Петра Порошенко о госизмене.

Портнов обвинил Порошенко в госзмене из-за того, что он отправил украинских военных в Керченский пролив в ноябре 2018 года, где их задержали за нарушение российской границы.

Три корабля ВМС Украины 25 ноября 2108 года нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей. Корабли с нарушившими границу РФ военными были задержаны. Президент РФ Владимир Путин назвал инцидент в Черном море провокацией, связанной с низким рейтингом Порошенко в преддверии выборов. Нарушивших границу военных 7 сентября передали Украине в рамках договорённостей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.

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