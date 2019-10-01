19:38 (мск), источник: Ведомости
Замгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве
В компании Владимир Александров отвечает за имущественные и правовые вопросы.
Сотрудники ФСБ допрашивают в Москве заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова, сообщило издание Baza. Александров работает в Аэрофлоте с 2013 г., с 2016 г. — в должности замгендиректора по имущественным и правовым вопросам. До «Аэрофлота» работал в прокуратуре и Следственном комитете, сообщается на сайте Аэрофлота.
«Ведомости» запросили комментарии авиакомпании и СК.
Обыски и выемки документов, проводимые в кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, связаны с возбуждением СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подтвердил «Ведомостям» источник в авиапромышленности.
Следователи считают, что Александров заключал контракты на оказание юридических услуг сторонних компаний, хотя в распоряжении «Аэрофлота» было несколько десятков штатных юристов, добавил собеседник «Ведомостей». По информации издания «Baza», ущерб от таких махинаций достигает 250 млн руб. Издание указывает, что дело связано с нарушениями, которые были допущены в 2016—2017 гг. при проведении тендеров на оказание услуг.