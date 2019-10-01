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19:38 (мск), источник: Ведомости

Замгендиректора «Аэрофлота» допрашивают по делу о мошенничестве

В компании Владимир Александров отвечает за имущественные и правовые вопросы.

Источник: Авиакомпания «Аэрофлот»

Сотрудники ФСБ допрашивают в Москве заместителя гендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова, сообщило издание Baza. Александров работает в Аэрофлоте с 2013 г., с 2016 г. — в должности замгендиректора по имущественным и правовым вопросам. До «Аэрофлота» работал в прокуратуре и Следственном комитете, сообщается на сайте Аэрофлота.

«Ведомости» запросили комментарии авиакомпании и СК.

Обыски и выемки документов, проводимые в кабинете заместителя гендиректора «Аэрофлота» по правовым и имущественным вопросам Владимира Александрова, связаны с возбуждением СКР уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), подтвердил «Ведомостям» источник в авиапромышленности.

Сам топ-менеджер компании доставлен на допрос в СКР где по итогам и будет определен его процессуальный статус, уточнил он.

Следователи считают, что Александров заключал контракты на оказание юридических услуг сторонних компаний, хотя в распоряжении «Аэрофлота» было несколько десятков штатных юристов, добавил собеседник «Ведомостей». По информации издания «Baza», ущерб от таких махинаций достигает 250 млн руб. Издание указывает, что дело связано с нарушениями, которые были допущены в 2016—2017 гг. при проведении тендеров на оказание услуг.

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