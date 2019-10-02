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09:40 (мск), источник: РИА Новости

Умер написавший музыку к «Мимино» и «Кин-дза-дза» композитор Гия Канчели

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Грузинский композитор, пианист и педагог Гия Канчели скончался на 85-м году жизни, сообщает телеканал Imedi.

Источник: РИА "Новости"

Канчели в последнее время проходил лечение в больнице.

Он был автором композиций к таким фильмам, как «Не горюй!» (1968), «Мимино» (1977), «Кин-дза-дза» (1986) и многим другим.

Канчели имел звание Народного артиста Грузинской ССР, Народного артиста СССР, а также был обладателем премии «Ника» за лучшую музыку к фильму «Кин-дза-дза». С 1993 года жил в Бельгии.

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Умер автор музыки к «Мимино» и «Кин-дза-дза» Гия Канчели
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