09:40 (мск), источник: РИА Новости
Умер написавший музыку к «Мимино» и «Кин-дза-дза» композитор Гия Канчели
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Грузинский композитор, пианист и педагог Гия Канчели скончался на 85-м году жизни, сообщает телеканал Imedi.
Канчели в последнее время проходил лечение в больнице.
Он был автором композиций к таким фильмам, как «Не горюй!» (1968), «Мимино» (1977), «Кин-дза-дза» (1986) и многим другим.
Канчели имел звание Народного артиста Грузинской ССР, Народного артиста СССР, а также был обладателем премии «Ника» за лучшую музыку к фильму «Кин-дза-дза». С 1993 года жил в Бельгии.