Российские пограничники открыли огонь по кораблю браконьеров из КНДР

Инцидент произошел во время уже четвертого за последнее время задержания браконьеров из КНДР в исключительной экономической зоне России.
«В результате на судне-нарушителе произошло возгорание машинного отделения. Судно задержано, пожар потушен, экипаж в составе 21 гражданина КНДР эвакуирован. Пострадали пять браконьеров, им оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.
Шестьдесят четыре нарушителя доставлены в Находку для дальнейшего разбирательства.
За последнее время на Дальнем Востоке в исключительной экономической зоне России задержали уже несколько сотен северокорейских браконьеров. Так, 27 сентября стало известно о поимке 262 рыбаков, которые передвигались на трех шхунах и нескольких мотоботах.
Десятью днями ранее пограничники задержали 161 гражданина КНДР, две шхуны и 11 мотоботов. Браконьеры оказали сопротивление, в результате один иностранец погиб, четверо граждан России получили ранения.
Накануне были пойманы 87 северокорейцев, которые находились на 11 маломерных судах. Запрещенные орудия лова изъяли. Нарушителей доставляют в порт Посьет для дальнейшего разбирательства.