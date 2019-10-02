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12:51 (мск), источник: РИА Новости

Российские пограничники открыли огонь по кораблю браконьеров из КНДР

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Браконьеры из КНДР в Японском море не выполнили законные требования российских пограничников, им пришлось открыть огонь по северокорейской шхуне, сообщили в ФСБ.

Источник: РИА "Новости"

Инцидент произошел во время уже четвертого за последнее время задержания браконьеров из КНДР в исключительной экономической зоне России.

В ФСБ отметили, что для остановки шхуны «было применено оружие по винто-рулевой группе».

«В результате на судне-нарушителе произошло возгорание машинного отделения. Судно задержано, пожар потушен, экипаж в составе 21 гражданина КНДР эвакуирован. Пострадали пять браконьеров, им оказана необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

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Шестьдесят четыре нарушителя доставлены в Находку для дальнейшего разбирательства.

За последнее время на Дальнем Востоке в исключительной экономической зоне России задержали уже несколько сотен северокорейских браконьеров. Так, 27 сентября стало известно о поимке 262 рыбаков, которые передвигались на трех шхунах и нескольких мотоботах.

Десятью днями ранее пограничники задержали 161 гражданина КНДР, две шхуны и 11 мотоботов. Браконьеры оказали сопротивление, в результате один иностранец погиб, четверо граждан России получили ранения.

Накануне были пойманы 87 северокорейцев, которые находились на 11 маломерных судах. Запрещенные орудия лова изъяли. Нарушителей доставляют в порт Посьет для дальнейшего разбирательства.

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