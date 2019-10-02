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17:17 (мск), источник: BBC News Русская служба

Американца забодал бизон в парке. Он вернулся с невестой. Бизон их ждал

На американца Кайлера Борджеса во время прогулки в заповеднике Antelope Island в Йеллоустонском национальном парке напал бизон. Через три месяца Борджес вернулся в тот же заповедник со своей невестой Кейли Дэвис, чтобы посмотреть закат.

Источник: REUTERS

Первое нападение произошло в июне. Кайлер Борджес гулял по знакомой и популярной у туристов тропе, когда, поднявшись на плато, вдруг увидел двух животных:

Я их не видел, пока не подошел слишком близко. Я сразу развернулся и начал было уходить, но прошел только пару шагов, как один из них побежал в мою сторону.

Бизон ударил Борджеса рогами, задев бедро и подмышку. Мужчина упал, после чего бизон ударил его копытом по голове. У 22-летнего мужчины треснуло ребро и было проколото легкое.

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После нападения мужчину на вертолете доставили в больницу в городе Огден.

Три месяца спустя Кайлер и его невеста Кейли Дэвис вновь отправились на прогулку по той же тропе. Они хотели посмотреть закат.

На пару вновь напал бизон.

Дэвис рассказала Би-би-си, что прошла вперед по тропе, а ее жених остался чуть позади. При этом она пробежала мимо животного.

Она решила вернуться за женихом, но в этот момент по тропе проехала группа велосипедистов, которые спугнули бизона.

Животное побежало в направлении девушки, а она бросилась прочь:

Я оглянулась и увидела, что он приближается. Оглянулась снова — и он уже был совсем близко. И как только я его увидела, то почувствовала, что взлетаю в воздух, футов на 15 (4,5 метра)

Некоторое время она лежала на земле, пока бизон ее обнюхивал. Ее жених некоторое время назад говорил ей, что лучше всего в таких случаях лежать, не двигаясь. Тактика сработала, животное ушло, а Дэвис помогли наблюдавшие за происходящим туристы.

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«Пока я находилась в воздухе, я думала: а что со мной будет?» — рассказывает девушка.

Все кончилось сломанной лодыжкой и раной в области бедра. В больнице Дэвис узнала, что рог бизона проткнул ее лодыжку насквозь.

Сейчас пара уже оправилась от ранений. Дэвис в беседе с Би-би-си призналась, что иногда ей снятся кошмары о нападении бизона.

«Я вообще-то в приметы не верю, но тут что-то подсказывает мне, что бизоны от меня не в восторге», — смеется Борджес.

Нападения бизонов на людей в заповеднике Antelope Island — большая редкость. За последние десять лет парк площадью 108 квадратных километров посетили 4 миллиона человек, за это время произошло всего пять подобных нападений.

Бизоны — не хищники. У них нет инстинкта преследовать добычу. Они просто реагируют на вещи, которые, как им кажется, им угрожают. Поэтому надо было скорее просто стоять смирно, не пытаясь бежать.
Уэнди Уилсон
менеджер парка

В этом году на территории парка бизоны напали только на Борджеса и его девушку.

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