22:55 (мск), источник: РИА Новости
Опубликовано новое видео задержания Бочкаревой с наркотиками
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Телеканал РЕН ТВ опубликовал новое видео задержания в Москве актрисы Натальи Бочкаревой.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бочкареву задержали с наркотиками, однако сама артистка эти сообщения отрицает. Кроме того, она пообещала привлечь распространителей этой информации к ответственности.
После появления публикаций о задержании актрисы МВД сообщило, что в Москве у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, а источник в правоохранительных органах сказал РИА Новости, что задержали Бочкареву. Кроме того, СМИ опубликовали видео задержания артистки, на котором она стоит в наручниках и признается, что у нее есть наркотики.
На новой записи сотрудник ДПС в присутствии понятых перечисляет обстоятельства задержания актрисы. Сотрудник правоохранительных органов объяснил Бочкаревой ее права, а также предложил пройти медосвидетельствование, однако она отказалась.
По данным газеты «Московский комсомолец», на Бочкареву завели уголовное дело и оформили два административных протокола — за управление автомобилем без талона о прохождении техосмотра и полиса ОСАГО и за отказ пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, ее отпустили под подписку о невыезде.