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18:45 (мск), источник: BBC News Русская служба

Французский город Руан в панике после пожара на химзаводе

Жители французского города Руан на северо-западе Франции, считающие, что власти замалчивают последствия масштабного пожара на химическом заводе Lubrizol, устроили акции протеста под лозунгами «Наши дети в опасности» и «Расследование в наших руках».

Источник: AFP

26 сентября в хранилище завода сгорели более пяти тонн химических веществ и технического масла, облака черного дыма покрыли многокилометровую зону. По словам властей, всесторонний анализ на месте пожара показал, что дым не токсичен. Но экологи и организации, борющиеся за чистоту окружающей среды, уверены, что власти скрывают правду.

Во вторник несколько школ в регионе были закрыты, дети жаловались на плохое самочувствие, тошноту, боль в горле и в глазах.

Сотни людей прошли по улицам Руана с плакатами, на которых было написано: «Наши дети в опасности», «Требуем гарантий для школьников» и «Расследование в наших руках».

Во вторник сотни людей вышли на улицы требовать от властей правды | Источник: AFP

Они призывают власти всесторонне расследовать инцидент и обнародовать ту часть информации, которая будет иметь отношение к здоровью населения.

Завод в Руане является филиалом большой американской химической компании Lubrizol, которой владеет миллиардер Уоррен Баффетт. В заявлении компании говорится, что, согласно кадрам с камер видеонаблюдения и показаниям очевидцев, возгорание началось за пределами территории завода и затем перекинулось на предприятие.

Причины пожара до сих пор не названы.

В чем опасность?

На месте пожара уже почти неделю работают эксперты, но жители считают, что до сих пор не получили полной информации | Источник: AFP

Население Руана насчитывает более 110 тысяч жителей. Это портовый город в устье Сены — одной из крупнейших рек Франции.

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Пожар на химзаводе вызвал настоящую панику не только в городе, но и в соседних населенных пунктах. Городские советы призывают жителей не выходить без крайней нужды из дома.

Власти утверждают, что в результате горения в атмосферу попали в основном натуральные и органические вещества, такие как углеводороды и меркаптан — сернистое соединение, которое добавляют к газу. Меркаптан обладает неприятным запахом, очевидцы говорят, что он пахнет гнилой капустой и тухлыми яйцами.

При этом многие жалуются на резко ухудшившееся самочувствие, людям кажется, что власти их обманывают. Префект Нормандии заверил, что сведения властей абсолютно честны и прозрачны и основаны на выводах экспертов, работающих на месте пожара.

Опасная сажа

Еще одним источником вредных химикатов стало обрушение крыши завода, построенной со значительным использованием асбеста.

На полях под Руаном уже свернули в пакеты сено, но будет ли оно теперь пригодно? | Источник: Getty

На сайте префектуры департамента Приморская Сена в режиме нон-стоп жителей инструктируют, как себя вести в сложившейся ситуации. В частности, наибольшую опасность на данный момент представляет не загрязненный воздух, а осевшая на землю сажа.

Попадание ее частиц в легкие, особенно в детские, может иметь ряд последствий. Рекомендуется тщательно мыть руки и игрушки.

Такая черная пыль накрыла весь город и окрестности. Ее частицы опасны для легких | Источник: GETTY IMAGES

Не рекомендуется есть фрукты и овощи из собственного сада, особенно если на них видны следы сажи. При этом водопроводная вода пригодна для питья, считают местные власти.

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп посетил Руан и сказал, что запах, нависший над городом, очень неприятный, но безвредный.

На месте происшествия продолжают работать эксперты, их выводы относительно состояния окружающей среды будут опубликованы в ближайшие дни.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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