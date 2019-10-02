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20:41 (мск), источник: Интерфакс

Замгендиректора «Аэрофлота» арестован по делу о хищении 250 млн рублей

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU — Басманный суд арестовал до 30 ноября замгендиректора «Аэрофлота» Владимира Александрова по делу о хищении не менее 250 млн рублей. Такое решение приняла судья Наталия Дударь.

Гособвинение просило поместить его под домашний арест. Сам топ-менеджер просил избрать для него меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО. Следствие же указало, что, оставаясь на свободе, Александров, бывший сотрудник правоохранительных органов и человек с обширными связями и финансовыми возможностями, может помешать расследованию, в том числе скрыться, оказать давление на свидетелей и уничтожить доказательства.

Защита указала, что эти опасения ничем не обоснованы, а доказательств его вины нет. Адвокаты добавили, что он готов сотрудничать со следствием, хотя вину не признает.

О задержании Александрова стало известно ранее в среду. Ему, адвокатам Дине Кибец и Александру Сливко, а также бывшей главе юридического департамента «Аэрофлота» Татьяне Давыдовой предъявили обвинения в мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2015—2016 годах Александров, действуя в составе организованной группы с другими фигурантами, ради хищения денег авиакомпании заключил с адвокатами Сливко и Кибец четыре договора о юридических услугах. Фактически же работы по этим контрактам выполняли сотрудники юридического департамента «Аэрофлота». Александров и Давыдова по этим договорам в 2016—2018 годы перечислили на счета коллегии адвокатов не меньше 250 млн рублей по поддельным актам, которые составляли Сливко и Кибец.

«Аэрофлот» сотрудничает со следствием по этому делу и комментировать события не будет, сообщили в пресс-службе компании.

Суд арестовал замгендиректора «Аэрофлота» по делу о хищении 250 млн рублей
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