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00:04 (мск), источник: Lenta.Ru

В Подмосковье сбили крокодила

Возле села Тарасовка в Пушкинском районе Московской области сбили крокодила. Об этом «Ленте.ру» сообщила Дарья Глазунова, которая обнаружила животное.

По словам Глазуновой, крокодил выполз на Ярославское шоссе, после чего его сбила машина. На кадрах видно, что у него раздавлен хвост.

Предположительно, животное сбежало из цирка-шапито, который ранее находился в этом районе. Глазунова рассказала, что местные жители не покупали билеты на программу, из-за чего шапито пришлось уехать.

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В сентября сообщалось, что крокодил, принадлежавший когда-то советскому космонавту Владимиру Шаталову, напал на жителя Швеции. Мужчина опустил руку в вольер с рептилиями, одно из животных схватило его за руку и держало ее в пасти около 10 секунд. 79-летнему шведу ампутировали руку по локоть.

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