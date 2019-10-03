Вы не поверите, но тут в селе Тарасовка (Пушкинский район Подмосковья) грузовик сбил КРОКОДИЛА. Редкий гость в русской фауне резко выбежал на дорогу и водитель просто не успел затормозить.— Mash (@mash_breaking) October 2, 2019
Крокодил погиб — предположительно, он сбежал из приезжавшего в поселок цирка. pic.twitter.com/OtD1Fv5umi
00:04 (мск), источник: Lenta.Ru
В Подмосковье сбили крокодила
Возле села Тарасовка в Пушкинском районе Московской области сбили крокодила. Об этом «Ленте.ру» сообщила Дарья Глазунова, которая обнаружила животное.