10:55 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Неосторожности пилота нашли обвинение
Управлявший посадкой SSJ 100 обвинен в гибели людей.
Пилоту Денису Евдокимову, управлявшему SSJ 100 «Аэрофлота», в среду, 2 октября, было предъявлено обвинение в гибели по неосторожности 41 человека во время посадки в аэропорту Шереметьево. Почти в два раза больше человек, в том числе второй пилот самолета, признаны потерпевшими от его действий и собираются подать иски. Сам летчик заявил, что его подвели управление SSJ и
На предъявление обвинения в главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России (ГУРОВД СКР) Дениса Евдокимова вызвали повесткой. По данным защиты, это было пятое следственное действие с пилотом, который проходил свидетелем по уголовному делу о нарушении правил полетов или подготовки к ним, повлекшем по неосторожности гибель двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).
Обвинение пилоту предъявил старший следователь по особо важным делам ГУРОВД Иван Сибул. Следует отметить, что ранее полковник Сибул работал в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР, являясь признанным специалистом в расследовании авиапроисшествий. При этом он стал и медийной фигурой, выступая на различных мероприятиях, где обсуждались вопросы безопасности полетов.
Из предъявленного обвинения следовало, что пилот являлся командиром экипажа SSJ 100 «Аэрофлота», вылетевшего 5 мая из аэропорта Шереметьево в Мурманск. Вскоре после взлета в самолет ударила молния, что привело к выходу из строя некоторых систем лайнера. Пилоты управляли им вручную (режим direct mode), связываясь с диспетчером по аварийному каналу: основной не работал.
Летчики решили вернуться в Шереметьево, запросив соответствующее разрешение у диспетчера, и получили его.
После очередного из них подломились стойки шасси, а из топливных баков произошла утечка керосина, который загорелся. Сорок пассажиров и бортпроводник погибли, а еще около десяти человек получили травмы. Смерть большинства людей наступила от термических ожогов.
Родственники погибших, а также выжившие пассажиры и члены экипажа (77 человек) были признаны следствием потерпевшими по делу. Среди них оказался и второй пилот SSJ Максим Кузнецов. Следствие полагает, что в ближайшее время они заявят исковые требования к Денису Евдокимову.
Сам Денис Евдокимов заявил следователю, что вину не признает. Пилот пояснил, что во время посадки SSJ вел себя «некорректно», не слушаясь бортовой ручки управления, или джойстика, заменяющего в самолете штурвал. При этом массовую гибель пассажиров пилот Евдокимов объяснил тем, что
Сегодня пилот и его адвокат вызваны в ГУРОВД СКР для ознакомления с результатами технических и
В «Аэрофлоте» отметили, что оказывают всяческое содействие следственным органам, проводящим расследование. «Только после всестороннего тщательного изучения всех фактов возможно установить реальные причины катастрофы и принять необходимые меры, чтобы избежать в будущем повторения подобных трагических ситуаций», — подчеркнули в авиакомпании.
Юрий Сенаторов, Герман Костринский