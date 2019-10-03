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07:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский почтальон похитил у пенсионеров два миллиона рублей

Бывший почтальон из Пензенской области Александр Тюрькин украл более двух миллионов рублей пенсионных выплат. Об этом сообщается на сайте областной прокуратуры.

Отмечается, что в июле 49-летний работник почты получил в главной кассе пять мешков с 2,16 миллиона рублей, которые предназначались для выплат пенсионерам Наровчатского района. Однако мужчина присвоил деньги и уехал в Мордовию, а оттуда добрался до Москвы, где купил автомобиль Lifan.

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Позднее он явился с повинной в полицию, вернул оставшиеся 1,6 миллиона рублей, а также купленную машину. Злоумышленника приговорили к трем годам лишения свободы условно.

В марте прошлого года троих работников сортировочного центра «Почты России» в Москве задержали с поличным за кражу. Вместе с ними были задержаны два водителя сторонней грузовой компании. Отмечалось, что эти сотрудники были причастны к хищению нескольких сотен посылок, в том числе тех, упаковки от которых были найдены на днях жителем Чертаново. «Кражи были совершены по заранее определенному сценарию: операторы отбирали и формировали в отдельный контейнер наиболее ценные почтовые отправления, содержащие электронику, — пояснили в “Почте России”. — В дальнейшем их пособники по поддельной накладной вывозили контейнер за пределы сортировочного центра, перегружали в частный автомобиль и реализовывали награбленное».

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