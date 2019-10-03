Пропавшего пять дней назад в тувинской тайге мальчика нашли живым

Подросток сидел под лиственницей в пяти километрах от избушки, от которой он ушел несколько дней назад. Он находится в тяжелом состоянии. В ближайшее время борт санавиации доставит ребенка в больницу.
Мальчик пропал 29 сентября в таежной местности, когда собирал с отцом и другими знакомыми кедровые орехи. В какой-то момент подросток ушел в сторону села и пропал.
Вначале местные жители искали его самостоятельно, затем подключились сотрудники полиции, Следственного комитета и спасательные службы. Позже к его поискам привлекли аэромобильную технику.