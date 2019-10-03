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10:35 (мск), источник: РИА Новости

Пропавшего пять дней назад в тувинской тайге мальчика нашли живым

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Двенадцатилетний мальчик, потерявшийся в тайге в Туве, найден живым. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК.

Источник: РИА Новости

Подросток сидел под лиственницей в пяти километрах от избушки, от которой он ушел несколько дней назад. Он находится в тяжелом состоянии. В ближайшее время борт санавиации доставит ребенка в больницу.

Мальчик пропал 29 сентября в таежной местности, когда собирал с отцом и другими знакомыми кедровые орехи. В какой-то момент подросток ушел в сторону села и пропал.

Вначале местные жители искали его самостоятельно, затем подключились сотрудники полиции, Следственного комитета и спасательные службы. Позже к его поискам привлекли аэромобильную технику.

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