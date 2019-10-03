12:32 (мск), источник: ТАСС
У самолета МС-21−300 возникла неисправность во время испытательного полета
МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Отказ одной из систем произошел у самолета МС-21−300, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
«У самолета во время испытательного полета произошла техническая неисправность связанная с гидравликой — не убрались стойки шасси», — рассказал собеседник агентства.
Как сообщил ТАСС источник на аэродроме ЛИИ им. Громова, самолет вылетел на
На борту находится экипаж
«Борт имеет регистрационный номер 73054. Это четвертый созданный экземпляр в России. Не так давно он перелетел после покраски из Ульяновска в Жуковский и присоединился к летным испытаниям самолетов», — уточнил собеседник агентства.
Самолет успешно совершил аварийную посадку в Жуковском, добавил собеседник ТАСС. Никто из находившихся на борту не пострадал.
Самолет будет отогнан для снятия параметров отказа систем. В причинах будет разбираться комиссия ОКБ «Иркут»
«На борту находились
Самолет совершил аварийную посадку
«Шасси вышло, есть незначительная проблема с датчиком», — рассказал собеседник агентства.