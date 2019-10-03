Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Американца забодал бизон в паркеОн вернулся с невестой. Бизон их ждал
Фоторепортажи
10Лучший вид на Эльбрус
18Умер Марк Захаров
12:32 (мск), источник: ТАСС

У самолета МС-21−300 возникла неисправность во время испытательного полета

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Отказ одной из систем произошел у самолета МС-21−300, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Источник: РИА "Новости"

«У самолета во время испытательного полета произошла техническая неисправность связанная с гидравликой — не убрались стойки шасси», — рассказал собеседник агентства.

Новость
МАКС-2019: самолет МС-21 совершил первый полет на публике. Из чего он состоит?

Как сообщил ТАСС источник на аэродроме ЛИИ им. Громова, самолет вылетел на планово-испытательный полет в 08:00 мск.

На борту находится экипаж летчиков-испытателей в количестве трех человек.

«Борт имеет регистрационный номер 73054. Это четвертый созданный экземпляр в России. Не так давно он перелетел после покраски из Ульяновска в Жуковский и присоединился к летным испытаниям самолетов», — уточнил собеседник агентства.

Самолет успешно совершил аварийную посадку в Жуковском, добавил собеседник ТАСС. Никто из находившихся на борту не пострадал.

Самолет будет отогнан для снятия параметров отказа систем. В причинах будет разбираться комиссия ОКБ «Иркут»
Источник в экстренных службах

«На борту находились летчики-испытатели, которые совершали плановый испытательный полет четвертой машины», — добавил он. В пресс-службе разработчика самолета — корпорации «Иркут» — сообщили, что аварийная посадка прошла в штатном режиме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Предварительные причины

Самолет совершил аварийную посадку из-за неисправной работы датчика шасси, сообщил ТАСС источник, близкий к Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Нарушений в работе самих шасси не было, уточнил он.

«Шасси вышло, есть незначительная проблема с датчиком», — рассказал собеседник агентства.

Читайте также
Юрий Борисов: наш самолет МС-21 пойдет в серию в 2021 году
Во время загрузки произошла ошибка.
23 марта© Ньюстюб
 Зачем советский ученый предлагал взорвать на Луне атомную бомбу
Киев получил последний сигнал: хочешь — не хочешь, а придется договариваться с Россией
Путин уволил директора ФСИН
Полиция выяснила, как муж тратил похищенные кассиршей деньги
Емельяненко и Кокляев устроили потасовку в центре Москвы
Тайный платеж. За что ипотечники переплачивают банкам
Пропавшего пять дней назад в тайге мальчика нашли живым
Сбербанк назвал основную версию утечки данных клиентов
Здоровье
Россия оказалась родиной Черной смерти Это выяснили ученые.
WOWSale
15 самых жутких вещей c AliExpress (фото) Такого вы еще не видели ...
Авто
Отказ от обычных двигателей: уже через 15 лет Британское министерство транспорта всерьез рассматривает вопрос перенесения запрета на продажу бензиновых и дизельных автомобилей с 2040 года на 2035
Кино
Алентова с внучкой, Галустян на российской премьере «Джокера» Российские знаменитости посетили специальный показ картины о становлении одного из самых безумных суперзлодеев
Недвижимость
Как живет самый дешевый город бывшего СССР?
Мужчина два года изводил соседей конским ржанием
Атомную станцию выставили на продажу в российском городе
В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей
Популярные темы на «Детях»
Светская жизнь - 19 658
Дочь не принимает свое имя 406
Не хочу быть нянькой неродной внучке 275
Израиль. С благодарностью! 254
Леди
Анна Седокова показала, как выглядит с короткой стрижкой Для съемки певица примерила парик.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь