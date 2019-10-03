Сбербанк назвал основную версию утечки данных клиентов

Сбербанк подтвердил, что данные по учетным записям кредитных карт попали в интернет — речь идет о 200 клиентах. Информация о том, что масштаб утечки больше, в настоящее время не подтверждается, подчеркнула кредитная организация.
Деньги клиентов в безопасности, отметил Сбербанк: доступ к учетным записям по кредитным картам не позволяет злоумышленникам что-либо украсть.
О том, что в интернете продают данные о клиентах Сбербанка, ранее рассказал «Коммерсантъ». Как писала газета, продавец в объявлении сообщал о том, что он реализует данные о более 60 млн кредитных карт.
Потенциальным покупателям он предлагал пробный фрагмент базы из 200 строк — все это оказались клиенты Уральского территориального банка Сбербанка. В таблице содержались детальные персональные данные, подробная финансовая информация о карте и операциях.
Форум, где было объявление о продаже базы, заблокировал Роскомнадзор.