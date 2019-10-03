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13:53 (мск), источник: Ведомости

Сбербанк назвал основную версию утечки данных клиентов

Основная версия утечки данных о клиентах Сбербанка, о которой ранее сообщил «Коммерсантъ», — преступные действия одного из сотрудников. Об этом говорится в сообщении, которое кредитная организация опубликовала в Facebook.

Источник: РИА "Новости"

Сбербанк подтвердил, что данные по учетным записям кредитных карт попали в интернет — речь идет о 200 клиентах. Информация о том, что масштаб утечки больше, в настоящее время не подтверждается, подчеркнула кредитная организация.

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Деньги клиентов в безопасности, отметил Сбербанк: доступ к учетным записям по кредитным картам не позволяет злоумышленникам что-либо украсть.

О том, что в интернете продают данные о клиентах Сбербанка, ранее рассказал «Коммерсантъ». Как писала газета, продавец в объявлении сообщал о том, что он реализует данные о более 60 млн кредитных карт.

Потенциальным покупателям он предлагал пробный фрагмент базы из 200 строк — все это оказались клиенты Уральского территориального банка Сбербанка. В таблице содержались детальные персональные данные, подробная финансовая информация о карте и операциях.

Форум, где было объявление о продаже базы, заблокировал Роскомнадзор.

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