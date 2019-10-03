Правозащитники узнали об экспертизе, признавшей шамана Габышева невменяемым

Так пояснили, что об этом в следственном отделении УФСБ Якутии сообщили адвокату «Правозащиты Открытки» Ольге Тимофеевой, которая представляет интересы шамана.
«В субботу мы ознакомимся с заключением, а в ближайшую неделю проведем свою экспертизу с независимыми экспертами, в том числе из Москвы. Считаем, что в рамках амбулаторной экспертизы и в условиях недостатка времени невозможно сделать достоверное и исчерпывающее заключение о степени вменяемости подследственного», — добавили в «Правозащите Открытки».
Называющий себя шаманом Александр Габышев в марте начал пешее путешествие длиной в 8 тыс. км из Якутии в Москву, чтобы «изгнать Путина» и «восстановить народовластие». Его поход должен был продлиться два года.
В ночь на 19 сентября сотрудники правоохранительных органов в масках и с оружием задержали Габышева на федеральной трассе «Байкал» в Бурятии. К тому моменту он успел пройти 3 тыс. километров и привлечь множество последователей. Позже стало известно, что шаман стал фигурантом уголовного дела о публичных призывах к экстремизму (ч. 1 ст. 280 УК РФ).
Согласно материалам дела, с которыми ознакомился «Интерфакс», следствие подозревает, что Габышев с 6 марта по 22 мая в неустановленном месте призывал группу людей осуществлять экстремистскую деятельность.
На следующий день после задержания якутский Минздрав сообщил, что шамана отправили в психоневрологический диспансер для проведения экспертизы. Габышев находится под подпиской о невыезде.