20:29 (мск), источник: m24.ru
В Ставрополье могут выписать первый штраф из-за курения на балконе
Виновнику пожара грозит штраф до 5000 рублей.
В России могут выписать первый штраф за курение на балконе, повлекшее пожар. Это произошло в Ставропольском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на
«3 октября произошел пожар на балконе многоэтажного жилого дома в городе Изобильном. Причина пожара — неосторожность при курении. Виновному лицу в связи с вступившими в действие с 1 октября изменениями в правила противопожарного режима грозит административная ответственность в соответствии с действующим законодательством», — сказали в ведомстве.
Площадь пожара составила 0,5 квадратных метра. Никто не пострадал. Виновнику пожара грозит штраф до 5000 рублей.
26 сентября МЧС сообщило, что правительство РФ утвердило изменения в правила противопожарного режима. В соответствии с ними запрещается использовать открытый огонь на балконах и лоджиях квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. Таким образом, россиянам запрещается жарить на балконах шашлыки, жечь свечи и курить.
Позже МЧС пояснило, что постановление правительства не запрещает курение только в том случае, если оно не угрожает пожарной безопасности.
Закон о запрете открытого огня на балконах вступил в силу 1 октября.
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