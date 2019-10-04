3 октября, источник: Известия
В Индии похитили останки Махатмы Ганди
Неизвестные 2 октября, в день юбилея Махатмы Ганди, похитили из мемориала его останки, сообщает «Би-би-си».
Ганди был индийским политическим и общественным деятелем, лидером
«В связи с юбилеем я открыл ворота (мемориала — ред.) рано утром, а когда вернулся вечером, обнаружил пропажу останков Ганди», — рассказал смотритель.
По его словам, похитители обставили послание, написав на портрете политика слово «предатель». Полиция начали расследование. Как отмечает «Би-би-си», некоторые индийские националисты воспринимают Ганди негативно
Махатма Ганди был убит в 1948 году в результате нападения члена радикальной группировки «Хинду Махасабха». Он был кремирован, а останки захоронены в нескольких мемориалах по всей Индии.
В декабре сообщалось, что африканцы обвинили Ганди в расизме и снесли его памятник.