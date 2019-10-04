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3 октября, источник: Известия

В Индии похитили останки Махатмы Ганди

Неизвестные 2 октября, в день юбилея Махатмы Ганди, похитили из мемориала его останки, сообщает «Би-би-си».

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фотографий
18
фотографий
18
фотографий

Ганди был индийским политическим и общественным деятелем, лидером национально-освободительного движения. Останки «отца индийской нации» хранились в мемориале на территории штата Мадхья-Прадеш. 2 октября праздновалась 150-я годовщина со дня его рождения.

«В связи с юбилеем я открыл ворота (мемориала — ред.) рано утром, а когда вернулся вечером, обнаружил пропажу останков Ганди», — рассказал смотритель.

По его словам, похитители обставили послание, написав на портрете политика слово «предатель». Полиция начали расследование. Как отмечает «Би-би-си», некоторые индийские националисты воспринимают Ганди негативно из-за того, что он выступал за мирное сосуществование индусов и мусульман.

Махатма Ганди был убит в 1948 году в результате нападения члена радикальной группировки «Хинду Махасабха». Он был кремирован, а останки захоронены в нескольких мемориалах по всей Индии.

В декабре сообщалось, что африканцы обвинили Ганди в расизме и снесли его памятник.

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