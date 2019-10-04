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03:02 (мск), источник: Интерфакс

В Ленобласти против врачей возбудили дело из-за смерти подростка после выписки

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU — В Ленинградской области 15-летний подросток умер через день после выписки из больницы, в отношении врачей возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Источник: Агентство «Москва»

По данным следствия, подросток с 16 сентября по 1 октября 2019 года проходил стационарное лечение в одном из детских медицинских центров Петербурга. После выписки 2 октября состояние подростка резко ухудшилось. В среду его тело обнаружили в квартире в Мурино, внешних признаков насильственной смерти не было.

Следователи считают, что смерть школьника наступила в результате несвоевременной постановки диагноза и неправильной оценки тяжести его состояния, следует из сообщения СКР.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В отношении медиков, занимавшихся лечением подростка, проводятся необходимые экспертизы.

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