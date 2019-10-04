В Ленобласти против врачей возбудили дело из-за смерти подростка после выписки

По данным следствия, подросток с 16 сентября по 1 октября 2019 года проходил стационарное лечение в одном из детских медицинских центров Петербурга. После выписки 2 октября состояние подростка резко ухудшилось. В среду его тело обнаружили в квартире в Мурино, внешних признаков насильственной смерти не было.
Следователи считают, что смерть школьника наступила в результате несвоевременной постановки диагноза и неправильной оценки тяжести его состояния, следует из сообщения СКР.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
В отношении медиков, занимавшихся лечением подростка, проводятся необходимые экспертизы.