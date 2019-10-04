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12:31 (мск), источник: Интерфакс

В Иране задержали российскую журналистку Юлию Юзик

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU — Посольство РФ в Тегеране в курсе задержания российской журналистки Юлии Юзик в Иране, выясняет детали этой ситуации, заявил пресс-атташе российской дипмиссии Андрей Ганенко.

«Посольство в курсе, разбираемся с ситуацией», — сказал Ганенко в пятницу «Интерфаксу».

Ранее в пятницу журналист Борис Войцеховский на своей странице в фейсбуке сообщил о задержании Юзик в столице Ирана.

«Вчера журналист Юлия Юзик была задержана в Тегеране и помещена в камеру. В субботу состоится суд. Ей грозит до 10 лет тюрьмы», — написал он.

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По его словам, несколько лет назад Юзик работала в Тегеране корреспондентом и на днях вновь приехала туда по приглашению. «Но уже в аэропорту у нее отобрали паспорт, сказав, что вернут его на вылете из страны. Однако же накануне, выломав дверь в ее номер, Юлю забрали сотрудники Корпуса Стражей Исламской революции прямо из гостиницы. Позвонить в Москву ей разрешили вчера вечером, да и то на минуту. Вот все, что она успела сказать: сидит на полу в камере, связи нет, в субботу в суд. Ее обвиняют в сотрудничестве с израильскими спецслужбами. Это — лет 10, минимум», — написал он.

Дочь Юзик через аккаунт матери в фейсбуке подтвердила факт задержания и то, что судебное разбирательство назначено на субботу.

В 2016 году Юзик была выдвинута на выборы Госдумы от партии ПАРНАС в качестве главы региональной группы по Северному Кавказу.

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