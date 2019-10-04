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13:58 (мск), источник: РИА Новости

Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России

ТУЛА, 4 окт — РИА Новости. Спецслужбы в 2019 году предотвратили четыре теракта в крупных городах Центрального федерального округа, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности в ЦФО.

Источник: РИА "Новости"

Он пояснил, что речь идет о Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.

Помимо этого, было предотвращено еще одно преступление террористической направленности, добавил Патрушев.

Секретарь Совбеза отметил, что с января по сентябрь правоохранители задержали в Центральном округе 152 человека, причастных к террористической деятельности.

В ходе совещания Патрушев указал главам регионов на то, что в ЦФО 11 процентов мест массового пребывания людей не обследовали на предмет защищенности от терроризма, а 22 процента не получили паспорта безопасности.

Секретарь Совбеза указал губернаторам на недостаточный контроль и призвал федеральные и местные власти найти деньги, чтобы защитить уязвимые объекты.

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