Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России

Он пояснил, что речь идет о Туле, Владимире, Тамбове и Воронеже.
Помимо этого, было предотвращено еще одно преступление террористической направленности, добавил Патрушев.
Секретарь Совбеза отметил, что с января по сентябрь правоохранители задержали в Центральном округе 152 человека, причастных к террористической деятельности.
В ходе совещания Патрушев указал главам регионов на то, что в ЦФО 11 процентов мест массового пребывания людей не обследовали на предмет защищенности от терроризма, а 22 процента не получили паспорта безопасности.
Секретарь Совбеза указал губернаторам на недостаточный контроль и призвал федеральные и местные власти найти деньги, чтобы защитить уязвимые объекты.