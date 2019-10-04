Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Россия испытала новую крылатую ракету «Оникс» Российский передвижной береговой оборонный комплекс «Бастион», произвел запуск крылатой ракеты «Оникс»
Фоторепортажи
11Белая смерть: как спасти коралловые рифы
11Беспилотники, гиперзвуковые и межконтинентальные ракеты
15:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Задержаны семь подозреваемых в попытке захвата «Кубанских деликатесов»

Полиция задержала семь человек, которые пытались захватить консервный завод «Кубанские деликатесы», расположенный в Славянске-на-Кубани.

Как ранее писал «Ъ», восемь неизвестных расстреляли охранников завода при попытке рейдерского захвата. Затем они ворвались на территорию и попытались взять предприятие под свой контроль. Сообщалось, что злоумышленники захватили заложников, но позже их отпустили и забаррикадировались в здании завода.

Новость
Полиция уточняет число пострадавших в инциденте на кубанском заводе

В результате инцидента в районную больницу были доставлены три человека, два — с легкими ранениями, еще один получил травму головы.

«По предварительным данным, конфликтная ситуация возникла из-за спора между хозяйствующими субъектами, претендующими на право управления предприятием», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по краю. Глава Славянского района Роман Синяговский высказал предположение, что инцидент связан с «конфликтом собственников, который неожиданно для всех вылился в острую фазу».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», завод «Кубанские деликатесы» был зарегистрирован в Славянске-на-Кубани в 2003 году, занимается консервированием фруктов и овощей. Предприятием в равных долях владеют Иван Радченко и Владимир Скрипка.

Андрей Ульченко, Краснодар

 Россияне остались без прогноза погоды. Что случилось?
Путин не смог достойно ответить США
Спецслужбы предотвратили четыре теракта в Центральной России
«Русским понравится». Опубликована переписка дипломатов США
Россияне назвали необходимую для полного счастья зарплату
Фотограф показал, как выглядит тишина
В Якутии добыли уникальный двойной алмаз
В небе над Францией заметили радужные облака (фото)
Здоровье
Мать распознала опасный диагноз сына по фото Наблюдательность спала ребенку жизнь.
WOWSale
7 вещей, которые помогут крепче спать Вот это цены!
Авто
7-местный «японец» за 2 миллиона рублей: брать или нет? Mitsubishi обещала вывести на рынок минивэн Xpander… А вместо этого привезла 7-местный Outlander. Стоит ли покупать такую машину вместо 5-местной?
Кино
Полина Максимова повторила образ Джоли в роли Малефисенты Популярная актриса поделилась с подписчиками снимком из гримерки
Недвижимость
Как живет самый дешевый город бывшего СССР?
Мужчина два года изводил соседей конским ржанием
Атомную станцию выставили на продажу в российском городе
В Москве нашли жилье за девять тысяч рублей
Дети
Школа мечты: какой ее видят российские учителя Накануне Дня учителя мы попросили педагогов помечтать, и рассказать, какой они представляют себе идеальную школу
Леди
Елена Зеленская посетила открытие выставки в изумрудном наряде Первая леди появилась на публике в ярком образе.
Все о ремонте
6 квартир в пастельных тонах, которые хочется сохранить в «избранное»
9 способов сделать кухню из ИКЕА не похожей на другие
Как красиво оформить спальню: 7 идей дизайнеров
Как сэкономить на ремонте, но не на дизайне: 15 неожиданных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь