15:03 (мск), источник: Коммерсантъ
Задержаны семь подозреваемых в попытке захвата «Кубанских деликатесов»
Полиция задержала семь человек, которые пытались захватить консервный завод «Кубанские деликатесы», расположенный в
Как ранее писал «Ъ», восемь неизвестных расстреляли охранников завода при попытке рейдерского захвата. Затем они ворвались на территорию и попытались взять предприятие под свой контроль. Сообщалось, что злоумышленники захватили заложников, но позже их отпустили и забаррикадировались в здании завода.
В результате инцидента в районную больницу были доставлены три человека, два — с легкими ранениями, еще один получил травму головы.
«По предварительным данным, конфликтная ситуация возникла
По данным системы «СПАРК-Интерфакс», завод «Кубанские деликатесы» был зарегистрирован в
Андрей Ульченко, Краснодар