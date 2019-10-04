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16:46 (мск), источник: Интерфакс

Суд признал незаконным задержание жителя Ярославля за баннеры в поддержку Украины

Москва. 4 октября. INTERFAX.RU — Кировский районный суд Ярославля в пятницу признал незаконным задержание ярославца Михаила Малинина 17 марта 2019 во время празднования очередной годовщины присоединения Крыма к РФ, сообщила «Интерфаксу» в пятницу пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова.

Источник: AP 2019

Мужчину задержали на Советской площади Ярославля. Он пришел туда с баннерами в поддержку территориальной целостности Украины. На них были лозунги на трех языках: русском, украинском и английском.

Полицейские изъяли плакаты, доставили мужчину в отделение, досмотрели его вещи, взяли отпечатки пальцев и изъяли образцы слюны. Полиция утверждала, что в его плакатах содержались признаки экстремизма. Однако экспертиза этого не установила.

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Пострадавший обратился в суд с требованием признать задержание незаконным. Он также пожаловался на то, что руководство ярославской полиции проигнорировало его жалобу на действия сотрудников УМВД.

«Суд частично удовлетворил иск гражданина Малинина», — уточнила Козлова «Интерфаксу». Задержание, досмотр вещей Малинина и изъятия его биологических материалов были признаны незаконными. «Суд обязал полицию удалить в течение 30 дней отпечатки пальцев и образцы слюны Малинина», — сказала пресс-секретарь.

Представитель суда отметила, что полицию признали виновной в бездействии, поскольку Малинин направлял жалобу руководству УМВД на действия их подчиненных, однако ответа по существу так и не получил. Она добавила, что суд также обязал УМВД компенсировать Малинину судебные расходы.

В марте 2014 года Крым вошел в состав РФ на основании регионального референдума. Украина его результаты не признает и считает полуостров своей, временно оккупированной территорией. Страны Евросоюза и США считают действия РФ аннексией. ЕС в июне 2014 года ввел санкции против России из-за присоединения Крыма.

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