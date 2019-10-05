08:32 (мск), источник: Известия
Катер врезался в берег в Иркутской области
Катер с пятью пассажирами врезался в берег в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища, один человек погиб, сообщили 5 октября в
В результате происшествия также госпитализированы четыре человека с травмами различной степени тяжести.
Предполагается, что люди на борту были в состоянии алкогольного опьянения.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Обстоятельства происшествия устанавливаются.
4 октября сообщалось, что паром с пассажирами и автомобилями на борту сел на мель в Томпонском районе Якутии.