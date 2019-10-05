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08:32 (мск), источник: Известия

Катер врезался в берег в Иркутской области

Катер с пятью пассажирами врезался в берег в районе Чертугеевского залива Иркутского водохранилища, один человек погиб, сообщили 5 октября в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СК РФ.

Источник: СК

В результате происшествия также госпитализированы четыре человека с травмами различной степени тяжести.

По предварительным данным, причиной аварии стало опасное маневрирование в темное время суток.

Предполагается, что люди на борту были в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Обстоятельства происшествия устанавливаются.

4 октября сообщалось, что паром с пассажирами и автомобилями на борту сел на мель в Томпонском районе Якутии.

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