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23:29 (мск), источник: Интерфакс

МЧС подтвердило возгорание в здании МИД России

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU — В МЧС РФ подтвердили информацию о возгорании в здании МИД РФ в Москве, сообщили в субботу «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«Поступила заявка о задымлении по адресу площадь Смоленская-Сенная, д. 32−34/57/2, стр. 3 (здание МИД — ИФ). На месте работают пожарные расчеты», — сказали в МЧС России.

В настоящее время проводится проверка.

В Министерстве иностранных дел России уточнили, что возгорание произошло в одном из флигелей здания.

«В одном из флигелей здания МИД на Смоленке задымление. На месте работают пожарные», — говорится в сообщении ведомства в твиттере.

Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС «Интерфаксу» сообщили, что ведомство получило данные о пожаре в здании МИД в Москве. Пожарные подразделения проверяли эту информацию.

Кроме того, источник заявлял агентству, что возгорание произошло не во флигеле, а в подвале здания.

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