23:29 (мск), источник: Интерфакс
МЧС подтвердило возгорание в здании МИД России
Москва. 5 октября. INTERFAX.RU — В МЧС РФ подтвердили информацию о возгорании в здании МИД РФ в Москве, сообщили в субботу «Интерфаксу» в
«Поступила заявка о задымлении по адресу площадь
В настоящее время проводится проверка.
В Министерстве иностранных дел России уточнили, что возгорание произошло в одном из флигелей здания.
«В одном из флигелей здания МИД на Смоленке задымление. На месте работают пожарные», — говорится в сообщении ведомства в твиттере.
Ранее в
Кроме того, источник заявлял агентству, что возгорание произошло не во флигеле, а в подвале здания.